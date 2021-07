Cvirus.- La Comunitat Valenciana aconsegueix un altre màxim des de febrer amb 2.754 contagis nous

Els 2.754 casos nous confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens situen la xifra total de positius en 428.831 persones. Per províncies, 361 a Castelló (44.250 en total); 640 a Alacant (154.849 en total); i 1.753 a València (229.730 en total). El total de casos no assignats es manté en 2.

D'altra banda, no s'han registrat defuncions, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.470: 809 a la província de Castelló, 2.850 a la d'Alacant i 3.811 a la de València. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 21.841 casos actius, la qual cosa suposa un 4,96% del total de positius, detalla la Conselleria de Sanitat en un comunicat.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 1.503 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 410.982 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.710 a Castelló, 151.316 a Alacant i 216.897 a València. El total d'altes no assignades es manté en 59.

Quant al procés de vacunació, un total de 2.924.862 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) 2.394.038 persones. Per províncies: 284.521 a Castelló, 858.001 a Alacant i 1.251.516 a València.

432 INGRESSATS

Els hospitals valencians tenen, actualment, 432 persones ingressades -ahir eren 421-: 28 en la província de Castelló, 1 en UCI; 57 en la província d'Alacant, 8 d'ells a l'UCI; i 347 en la província de València, 50 d'ells en UCI.

Quant als brots registrats, dos tenen 10 o més casos associats: Hi ha un de 12 casos a València, d'origen laboral, i un altre a Puçol, amb 14 casos i també d'origen social.