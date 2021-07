El Consell destina més de dos milions en ajudes per a pal·liar danys provocats per catàstrofes naturals en 77 municipis

20M EP

NOTICIA

El Consell ha aprovat tres decrets que regulen la concessió d'ajudes a 77 municipis per valor de més de dos milions d'euros per a pal·liar els danys ocasionats per les intenses pluges i el temporal marítim de novembre de 2018 i abril de 2019 i l'incendi forestal de Beneixama de 2019.