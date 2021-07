Tu horóscopo diario: viernes 16 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 16 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu capacidad de observación y un sexto sentido te llevarán hoy a acertar de pleno en un tema emocional que te interesa mucho y que se pone de tu parte. Estarás feliz y con ganas de expandirte en todos los sentidos. Todo sucede a tu favor.

Tauro

Vuelve a hacerse muy patente en ti las ganas de brillar, de ser admirado o admirada en algún sentido, ya sea por tu imagen o profesionalmente. Eso te hace estar muy pendiente de lo externo, de cuidarte mucho. Y no es ninguna mala idea.

Géminis

Es un día especialmente indicado para los asuntos relacionados con el hogar. Te volcarás en cosas como la decoración o mejorar tu casa. Sin embargo, sería oportuno mirar tu cuenta corriente, tenlo en cuenta antes de meterte en gastos excesivos.

Cáncer

Tus planes para el fin de semana saldrán bastante a tu gusto si no te empeñas en convencer a un amigo en que haga lo que tu deseas bruscamente. Hazlo de una manera sutil, sin imposiciones y lo conseguirás. Se trata de convencer, no de vencer.

Leo

Si no te llega ese wasap o esa llamada que esperas de alguien con quien te apetece encontrarte y en quien estás muy interesado o interesada, no te quedes en casa porque eso te pondría de mal humor. Pasa al plan B e intenta disfrutar de lo que hagas.

Virgo

A veces, tienes los pies demasiado en lo material y en las responsabilidades y te está haciendo falta un poco de fantasía y frivolidad. Deja volar más tu imaginación, así te librarás de ciertas presiones que últimamente sufres, quizá en asuntos relacionados con una persona de edad.

Libra

Eso que buscas lo puedes encontrar dentro de ti y hoy te darás cuenta de que lo importante es cómo te sientas tu. No busques lo que te puedan dar los demás, sino lo que tu puedas sentir de manera independiente y con tus propios medios.

Escorpio

Te apetecerá encontrarte con personas que te traen buenos recuerdos y momentos del pasado felices, pero es importante que te centres en el hoy y que valores lo que tienes ahora mismo. Eso es lo real y lo que tienes que tener en cuenta.

Sagitario

Hoy puede ser un momento, quizá mejor por la noche, de hablar sinceramente con tu pareja. La honestidad en tus sentimientos, no ocultar nada, hará que algunos problemas se empiecen a arreglar. Es la mejor solución a lo que sucede.

Capricornio

Olvídate un poco de los demás y céntrate en ti. Es tu principal prioridad para hoy. No dejes pasar el día sin hacer algo de ejercicio o cuidarte de alguna manera especial. Tu cuerpo te lo va a agradecer y ya es hora de retomar costumbres sanas.

Acuario

Un viaje puede ser una excusa perfecta para alejarte de algo que no te apetece nada hacer, pero considera que eso solo significa que lo aparcas, no que lo eliminas de tu vida para siempre. No obstante, dar una vuelta y cambiar de paisaje te ayudará.

Piscis

Tienes a demasiadas personas girando a tu alrededor o pendientes de ti y de tus asuntos y eso puede empezar a pasarte factura en cualquier momento. Intenta no pedir tanto y dar más, ofrece tu cariño a todas ellas y ten detalles y agradecimiento.