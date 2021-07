Innovació llança una macroenquesta per a analitzar la bretxa digital existent a la Comunitat Valenciana

Aquesta macroenquesta pretén recopilar dades que reflectisquen la realitat de la bretxa digital al territori valencià, amb l'objecte d'integrar a tota la població en la transformació digital, sense generar més bretxes, tancant les existents i creant una societat digital inclusiva, explica el departament que dirigeix Carolina Pascual.

La directora general de la Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz, assenyala que des de la Conselleria "es pretén reduir la bretxa digital apostant per una trasformación digital sostenible que implique a tota la societat valenciana".

"Hem d'aprofitar el nou potencial integrador de les noves TIC, facilitant l'accés d'aquelles persones pertanyents a grups en riscos d'exclusió social i garantint el seu accés equitatiu a les oportunitats que la societat digital ens ofereix", ha indicat a través d'un comunicat.

En aquest sentit, declara que per a "poder dur a terme polítiques eficaces que integren digitalment a tota la població necessitem conéixer amb precisió quina és la situació exacta, amb dades pròpies, que ens permeten conéixer la realitat per a poder canviar-la".

L'objecte d'aquest contracte és la realització d'una macroenquesta, per a dur a terme una anàlisi i diagnòstic de bretxa digital a l'àmbit de la Comunitat, tant a nivell autonòmic com per províncies, amb la finalitat de lluitar eficaçment contra la bretxa digital, que inclou: presentació d'un Pla de Projecte i metodologia a seguir durant el desenvolupament del servici, realització de l'enquesta dissenyada i presentació d'un estudi d'anàlisi i diagnòstic de la bretxa digital a la Comunitat basat en les dades obtingudes.

L'import assignat al contracte és de 130.000 euros i les ofertes es presentaran en dos sobres: un amb documentació administrativa i criteris sotmesos a juís de valor, oferta i memòria tècnica, i un altre amb documentació administrativa i criteris quantificables automàticament, oferta econòmica i document detallat del càlcul de l'oferta econòmica. El contracte haurà d'executar-se en dotze setmanes. El termini per a presentar ofertes finalitza el 26 de juliol de 2021 a les 14:00 hores.