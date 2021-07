Cvirus.- La Comunitat Valenciana accelerarà la vacunació amb la compensació de dosi a partir d'agost

Així mateix, Barceló ha explicat que aquesta compensació respon tant a la vacunació de persones desplaçades d'altres comunitats com al "dèficit" que es va produir a l'inici del procés de vacunació, quan es van destinar més dosi a comunitats autònomes amb població més envellida. Per tant, ha assenyalat, s'espera que aquestes dosis arriben entre agost i setembre per a així "donar una espenta" a la immunització de la societat.

Així s'ha pronunciat la consellera, durant un acte en la seu de Districte Digital a Alacant, on també ha indicat que la Conselleria observa "amb preocupació" el creixement de la incidència, però ha recalcat que s'ha "ralentit" respecte a les passades setmanes.

"Nosaltres portàvem temps reclamant al Ministeri de Sanitat major nombre de dosi perquè s'estaven produint dos fets pels quals la Comunitat Valenciana necessitava que se li compensara amb un major nombre de vacunes, com són la vacunació de desplaçats i els criteris de població jove", ha explicat.

Respecte als motius pels quals s'ha sol·licitat un major nombre de dosi al Govern Central, Barceló ha detallat la Comunitat ha vacunat a persones desplaçades d'altres comunitats i, per tant, el Ministeri s'ha compromès en les pròximes setmanes a fer un encreuament de dades amb altres comunitats autònomes per a saber quants ciutadans i ciutadanes hem vacunat, "tant de la nostra pròpia comunitat com desplaçats d'altres comunitats.

"D'altra banda, hem demanat que se'ns compensarà amb un major nombre de vacunes perquè al principi de la pandèmia, per a protegir la salut dels majors, es destinaran més vacunes i dosis a aquells territoris amb major població de majors; ara que ja estan protegits i rebem vacunes d'acord amb la nostra població, necessitem resoldre el dèficit que s'ha produït al llarg del temps atés que hi ha altres comunitats que tenen una població més envellida que van rebre més dosi", ha asseverat.

Davant eixa circumstància, la titular de Sanitat ha manifestat que les vacunes arribaran a l'agost i setembre, la qual cosa permetrà accelerar el ritme de vacunació. "Hi ha un compromís del Ministeri que amb les dosis que arribaran de Moderna al mes d'agost i setembre es compensarà a aquelles comunitats que han rebut menys per tindre una població més jove en un moment en el qual calia protegir als nostres majors", ha precisat.

En un altre ordre d'assumptes, preguntades per la possibilitat d'obrir una agenda de vacunació per als ciutadans com ha exposat la Comunitat de Madrid, Barceló ha detallat que aquesta opció no suposa que s'estiga citant per a rebre les dosis "d'un dia per l'altre" i que no vol dir que "siga més ràpid".

"On s'estan obrint eixes agendes no s'estan donant cites per a l'endemà, sinó per a un o dos mesos, per la qual cosa no vol dir que un es vacune quan vullga o que siga més ràpid", ha sostingut.

Així mateix, Barceló s'ha referit a la incidència acumulada a la Comunitat i a la progressió dels contagis de coronavirus. A preguntes dels mitjans de comunicació, ha afirmat que existeix "preocupació" però que s'ha "ralentit" el creixement dels casos respecte a altres setmanes.

"Observem amb preocupació el creixement de la incidència però s'ha ralentit, no tenim el creixement de les passades setmanes, per la qual cosa veiem que està creixent però també amb l'esperança que s'està contenint el virus", ha afegit.

LA MARINA

Igualment, preguntada per l'expansió del virus a les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa i per un possible enduriment de les mesures, Barceló ha assenyalat que per a prendre eixa decisió han de donar-se diferents criteris, per la qual cosa s'han de prendre amb "cert equilibri" i "rigor científic".

"No es tracta només de fixar-se en el nombre de casos, han de donar-se diferents criteris com la incidència acumulada o el ritme de contagis; hi ha municipis xicotets que estan controlats i encara que els puge molt la incidència per tindre pocs casos, no vol dir que anem a prendre mesures. Les mesures s'han d'adoptar amb cert equilibri i amb rigor científic, perquè en l'aparença pot paréixer que la incidència s'està disparant però no".