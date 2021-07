Sharon Stone lleva el arte a la alfombra roja de Cannes con un vestido de Dolce & Gabbana

La 74ª edición del Festival de Cannes nos sigue dejando grandes estilismos que nos dejan perplejos ante tal despliegue de arte, elegancia y alta costura sobre la alfombra roja. Después de un año de galas telemáticas, las estrellas han querido darlo todo en uno de los eventos más distinguidos del año.

Esta vez la actriz que nos ha dejado con la boca abierta ha sido Sharon Stone con una explosión primaveral en un diseño de cuento de hadas lleno de flores firmado por Dolce & Gabbana para la première de la película The Story of My Wife.

La intérprete paseó por la alfombra roja con un vestido de tul azul cielo, escote palabra, mangas abullonadas, cuerpo acorsetado y una gran falda con cola, todo adornado con multitud de flores de colores bordadas.

Sharon Stone en el estreno en Cannes de 'The Story Of My Wife'. GTRES

Nada más aparecer, Stone acaparó toda la atención y la luz de los flashes, ganándose críticas muy positivas tanto de la prensa especializada como del público en general, alabando la delicadeza del vestido. Esta pieza está inspirada en el renacimiento italiano y los trabajos artesanales de la moda florentina de la época, recordándonos a la figura mitológica de Flora en el cuadro Alegoría de la primavera de Sandro Botticelli. Al destacar tanto el vestido, los pendientes largos de brillantes blancos y amarillos de la firma Chopard pasaron casi desapercibidos.

Para el maquillaje, se optó por un look natural que fuera en consonancia con el diseño de Dolce & Gabbana mediante un labial nude y unos ojos marcados que destacaban gracias al eyeliner y una sombra rosa.

En cuanto al peinado, la actriz apareció con un estilo desenfadado con bastante volumen y estilizado hacia atrás en un tono rubio casi blanco que contrastaba con la raíz oscura.

Detalle del maquillaje de Sharon Stone en Cannes. GTRES

La actriz nos regaló un look insuperable que mezclaba la estética una princesa de cuento con la delicadeza del tul y los recargados italianos de la época con un sutil guiño cañero en su look beauty. Sin ninguna duda, se trata de uno de los vestidos más impresionantes de esta edición.