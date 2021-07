La Policía Local de Santa Cruz tramita 128 propuestas de sanción, casi la mitad por desobediencia y 46 por 'botellones'

En ese total también se incluyen las propuestas de sanción a locales que no respetan los horarios de cierre o aforos permitidos.

Destaca el incremento de las sanciones originadas por la desobediencia de los infractores a las indicaciones de los policías, que han alcanzado el número de 53 casos, y que suelen acabar con actas por esta cuestión e incluso por falta de respeto a los agentes de la autoridad.

La Policía Local está constatando que el cierre nocturno de las playas, zonas de baño e incluso parques del municipio ha reducido el número de intervenciones por lo que popularmente se conoce como la práctica del 'botellón', aunque las personas que persisten en ello se están desplazando con sus vehículos a otras zonas del municipio.

Por segunda vez en dos semanas, los policías intervinieron en la zona conocida como Valle Grande, en la parte alta de María Jiménez, donde el pasado sábado sobre las 05.00 horas se congregaban más de 40 personas. Al llegar las patrullas al lugar, los allí concentrados emprendieron la huida a pie por los alrededores, a pesar de lo que se logró identificar y tramitar actas a 18 personas.

En materia de botellón también hubo actuaciones en la calle Francisco Guerrero Cazorla, donde se instruyeron 4 actas a un grupo de jóvenes; de nuevo en la calle Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, con 10 actas más; en la calle Azorín, 4 propuestas de sanción; calle Candelaria, otras 4 actas por 'botellón'; calle José María de Villa, 4 actas de infracción por idéntico motivo, y en la plaza Isabel II, 2 actas más.

Los policías capitalinos también tuvieron que desmantelar una fiesta ilegal en el barrio de El Perú, ya que una multitud de personas realizaba una celebración en el interior de una casa de alquiler vacacional. Los policías intervinieron cerca de las 05.00 horas del pasado viernes, proponiendo para sanción a 11 personas por infringir medidas sanitarias; 7 por el ruido y molestias causadas al vecindario y 5 más por desobediencia. En el lugar se personó el propietario del inmueble, quien también denunció a los inquilinos por los daños causados en la vivienda.

Respecto a otras fiestas en domicilios fue necesaria la presencia policial en una terraza de un piso, ubicado en las proximidades de Tíncer, donde media docena de personas bebían y tenían música a un volumen elevado. Sin embargo, en todo el municipio por no usar la mascarilla en los lugares obligatorios únicamente se levantaron 5 actas.

El total de actas relativas a los incumplimientos por no respetar los aforos permitidos en locales o la promoción de eventos no autorizados alcanzó los 11 casos. Destaca el caso de una multitienda ubicada en el barrio Salamanca, en cuyo interior parecía haber una celebración en la que fuera del horario permitido se vendía alcohol e incluso se consumía en el interior del establecimiento. Como resultado de ello se impusieron 9 actas de infracción de medidas sanitarias y 3 por desobediencia. Los incumplimientos de horarios en otros locales del municipio no llegaron a la media docena.

A lo largo del fin de semana también se tramitaron 14 actas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.