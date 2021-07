Cvirus.- Peníscola demana que es calcule la incidència acumulada sobre la població real en destinacions turístiques

L'alcalde de Peníscola (Castelló), Andrés Martínez, ha sol·licitat a través d'una carta a la Conselleria de Sanitat que es revise el càlcul de la incidència acumulada als municipis turístics, "ja que la seua població en temporada estival és molt superior a la de la resta de l'any".

"Açò fa que la incidència acumulada, indicador bàsic que reflecteix l'expansió de la malaltia en un lloc determinat, siga irreal si es valora sobre la població existent a primers de gener, i no es té en compte la població en època turística" ha valorat el primer edil.

En aquest sentit, ha assenyalat que decisions tan rellevants per als municipis turístics, com podrien ser l'establiment de tocs de queda o fins i tot tancaments perimetrals, "no han de fonamentar-se en dades que no s'ajusten a la realitat de cada municipi en el moment concret en el qual s'han de prendre".

Martínez ha destacat que l'anunci d'un índex d'incidència acumulada basat en la població d'un de gener, dada molt superior al real si es té en compte la població en època estival, constitueix un "colp" per a la imatge i la projecció de la seguretat en les poblacions, la qual cosa -ha dit- influeix directament en l'economia dels municipis, especialment per al sector de l'hoteleria, "que ha realitzat un gran esforç i ha bolcat en aquesta temporada estival les seues possibilitats de supervivència després d'un any de pèrdues".

Respecte a Peníscola, l'Ajuntament ha indicat que, amb els càlculs d'incidència sobre la població a primer de gener, a data 7 de juliol s'arreplegaven 21 casos en la ciutat, la qual cosa suposava una incidència acumulada "irreal" de 273 casos per 100.000 habitants, en la valoració de 'risc extrem'. "Si aplicàrem aquests 21 casos a la població actual -50.000 persones aproximadament-, la població acumulada real seria de 42 casos per 100.000 habitants, molt inferior a la difosa per Sanitat i, per descomptat, molt menys alarmant", ha subratllat l'alcalde.

Referent a açò, el consistori ha recordat que han sigut adoptades decisions per altres comunitats, com Andalusia, que ha tingut en compte l'augment de visitants als municipis turístics de la província de Cadis, i arguments anàlegs ha usat el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries per al càlcul de la incidència acumulada a Ceuta.