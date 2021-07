Cvirus.- Comença el procés de vacunació per als 460 estudiants d'Eramus de la Universitat d'Alacant

L'alumnat està citat durant tot el dia en un procés que està previst que s'allargue fins a dimecres a migdia, quan els responsables del Servici de Prevenció calculen que hauran vacunat a tot l'estudiantat de mobilitat a través d'una doble pauta de subministrament.

En concret, serà amb una dosi única de Janssen per a aquelles persones que han de viatjar l'1 d'agost i la de Moderna, per a l'estudiantat que ho farà a partir del dia 9. En qualsevol cas, el criteri de vacunació ho estableix la Conselleria de Sanitat, que és qui decideix la vacuna que ha de rebre cada estudiant.

La rectora, Amparo Navarro, acompanyada de la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament, Rosa María Martínez i el vicerector d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral, Salvador Ivorra, ha visitat la ubicació on s'ha mostrat molt satisfeta "perquè els estudiants de mobilitat poden viatjar amb seguretat gràcies a la pauta de vacunació completa".

Així mateix, atés que està previst que la vacunació massiva de la franja d'edat compresa entre els 18 i els 25 anys s'inicie a l'agost, l'alumnat que té previst viatjar durant el segon quadrimestre rebrà la pauta d'acord amb el que estableix Sanitat per als seus grups d'edat.

Per açò, l'estudiantat que haurà de ser vacunat en aquest període, rebrà la corresponent notificació per SMS o per correu electrònic de Sanitat amb les indicacions oportunes per a la cita.