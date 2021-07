Cvirus.- Els supermercats afirmen que la reducció de l'horari de venda d'alcohol no acabarà amb els botellons

Així, ho assenyalen en un comunicat conjunt la Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA), L'Associació Nacional de Grans Establiments de Distribució (ANGED), La Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), L'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES) i l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA).

Sobre aquest tema, aclareixen que comparteixen "els principis i l'esperit" que regeixen aquesta mesura de la Generalitat per a controlar l'extensió de la covid, però afirmen que "no evitarà el consum d'alcohol en la via pública com es pretén".

A més, afirma que generarà "pics previsibles" de consumidors abans d'aquesta hora "amb el risc que açò suposa, ja que implicarà haver d'acudir als mateixos abans de les 20 hores o obligar a desdoblegar la compra".

De la mateixa manera, mantenen que generarà "una gran inseguretat i complicarà les tasques de control", a més de "generar confusió en la ciutadania, perjuí al consumidor i malestar entre empleats i clients de supermercats, grans establiments i xicotets comerços".

"Aquesta mesura comporta implícitament una assumpció de responsabilitat desmesurada per als empleats que pot provocar situacions de tensió amb clients que insistisquen a portar-se aquest tipus de productes, tals com a cerveses o botelles de vi o sidra ja que aquestes begudes inferiors als 21º de graduació formen part de la compra habitual dels consumidors valencians així com turistes, especialment a l'estiu", assenyalen.

A més, demanen també que es tinga en consideració la interpretació que sosté l'Advocacia de l'Estat en un informe emès el 19 de març de 2020 davant les qüestions plantejades després del RD 463/2020 d'Estat d'Alarma, en relació amb els productes que es consideren essencials en l'alimentació i begudes, i també constitueix la mateixa línia extensiva que es vé aplicant a la resta de CCAA durant l'estat d'alarma en relació amb la venda de tots eixos citats productes als establiments de comerç essencial.

TOC DE QUEDA, MÉS EFECTIU

En aquesta línia, sostenen que l'actual prohibició de la venda d'alcohol a les 22 hores implica "un marge suficient" per a desincentivar la compra i el consum de begudes alcohòliques al carrer i afirmen que és "més efectiu el toc de queda que es pretén establir a partir de la 1:00 hores en municipis amb índexs de contagis molt alts".

Per tot açò, afirmen que es tracta d'una mesura "injustificada" ja que "no existeix una relació entre l'horari de venda de begudes alcohòliques i la incidència de la pandèmia". "És una mesura desproporcionada i discriminatòria respecte a altres sectors i comporta un important perjuí econòmic i un alt cost operatiu a les empreses", han postil·lat.