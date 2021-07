La reflexión de Diego Matamoros en el día de su 35 cumpleaños: "No todo ha salido como quería"

Diego Matamoros cumple este lunes 35 años, y lo hace tras vivir un año de lo más movidito. Sus 34 han estado cargados de cambios, especialmente en lo sentimental, pues la pasada primavera rompió con Carla Barber.

Tras un año, el hijo de Kiko Matamoros y la cirujana rompieron su relación sin dejar de lado el cariño que se tenían -y se siguen teniendo- y con los evidentes sentimientos que al menos él seguía profesando hacia ella.

Es por ello que Diego ha querido hacer una profunda reflexión en su Instagram con motivo de su 35 cumpleaños, haciendo un repaso a los 365 días anteriores que ha vivido.

"Se cierra un año de muchos cambios (muchos más positivos que negativos). Empezó con mi cumpleaños más bonito y especial hasta la fecha, siguió con viajes preciosos, momentos íntimos inigualables", comenzó escribiendo. "Miro al futuro con muchísimo optimismo".

"He encontrado metas que hace un año eran imposibles, he curado heridas muy profundas del pasado con mi familia, he sabido renovarme, estoy estudiando lo que me apasiona, he podido hacer una introspección profunda, conocer gente inolvidable, otro año más viendo que la gente que he escogido sigue ahí, el viejo Nanuk [su perro] y yo seguimos sumando momentos, un nuevo sobrino que viene de camino", continuó.

"No todo ha sido positivo, os mentiría si fuese así, ha sido un año duro por momentos y en el que no todo ha salido como quería, también de eso se trata, ¿no? Aprender de errores para no cometerlos de nuevo, seguir creciendo para avanzar, pero sobre todo para querer mejorar", escribió en su post. "No siempre va a ser fácil, eso lo tengo claro, pero sé que he marcado unas bases de mi vida que han venido para quedarse para siempre. Todo lo que venga, tendrá que sumar en todos los sentidos", concluyó, sin olvidarse de dedicarle la publicación a sus seguidores.