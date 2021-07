Palito Dominguín desvela qué consecuencias tuvo la muerte de su hermana Bimba: "Di un cambio drástico"

Hace unos días, Palito Dominguín, que llegó a Supervivientes siendo prácticamente una desconocida y con su simpatía y energía acabó convirtiéndose en una de las concursantes más queridas de la actual edición, hablaba de cómo vivió ella la muerte de su hermana Bomba.

"Cuando murió mi hermana Bimba llegué a tocar fondo", declaró a Lecturas. "Cuando yo nací Bimba tenía 21 años, y cuando ella falleció yo cumplí 21 también. Se cerró el ciclo", añade en la charla. En 2014, a su hermana le diagnosticaron un cáncer de pecho del que tuvo que ser intervenida. Su actitud fue implacable, pero, finalmente, el cáncer pudo con ella y falleció con 41 años.

"Dije: 'me niego a estar triste, a perder mi vida estando mal, enfadada'"

Ahora, la misma revista publica más palabras de la joven modelo acerca de esta muerte que, sin duda, le ha marcado de por vida. En estas declaraciones, Palito desvela cómo le afectó y las consecuencias que tuvo para ella el fatal desenlace. "Di un cambio drástico al fallecer mi hermana. Dije: 'me niego a estar triste, a perder mi vida estando mal, enfadada'. Fue un hostión de la vida, o te vas para arriba o te hundes", relata.

Algo que, lógicamente, le cambió la vida. "Tengo mucha fuerza mental, lo he pasado muy mal en mi vida y he tenido muy mal carácter, no sé cómo no lo he sacado. De pequeña me llamaban 'la morros', estaba siempre cabreada", cuenta.