Ana Beltrán acusa a Sánchez de "radical" y cree que "nada cambia" porque es él quien "se tiene que ir"

Así lo ha indicado este sábado en Magaz de Pisuerga, en Palencia, hasta donde se ha trasladado para participar en el XIV Congreso del PP de Palencia, en el que ha revalidado su cargo la presidenta del mismo, Ángeles Armisén.

En este sentido, ha aseverado que "el Gobierno sobrevive encadenado a los intereses de los independentistas y de Bildu-Batasuna, los herederos de ETA, los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco y a los que hoy vemos como socios preferentes del Ejecutivo"

Beltrán también ha afirmado que "con el cambio de gobierno, Sánchez pretende blanquear su gestión" al tiempo que le ha pedido que "dé voz a los españoles" y convoque elecciones.

En la misma línea, ha denunciado que el dirigente socialista "haya hecho de la mentira una forma insólita de gobernar". "Llegó al Gobierno engañando y se va a ir engañando. Nunca un presidente mintió tanto y en tan poco tiempo. No nos podemos acostumbrar, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos darlo por bueno", ha reprochado.

Y es que, a su juicio, "lo más valioso que tiene un líder político es tener palabra y Sánchez no tiene ninguna". Además, ha denunciado "la tiranía de las deudas de Sánchez, que pone en jaque a las instituciones del Estado para tenerlas a su servicio, haciendo temblar los pilares de la democracia, de las libertades, de la Constitución y del Estado de derecho".

"Cada día conocemos una nueva tropelía de Sánchez", ha afirmado, antes de referirse a que esta semana ha sido el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional que, a su juicio, defiende, entre otras cosas, que el Gobierno "pueda expropiar bienes, hacer contrataciones sin control, o forzar a los medios de comunicación a colaborar". "Al más puro estilo Sánchez", ha apostillado.

Sus críticas se han dirigido también al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a quien ha acusado de tratar de privar a la gente de la libertad de comer lo que quiera y cuando quiera. "Como buen comunista", ha añadido.

Por contra, Beltrán ha incidido en que al PP "solo le preocupa lo que a los españoles les quita el sueño: sus pensiones, tener trabajo, llegar a fin de mes, el futuro de los jóvenes, la educación en libertad o las pymes. "Somos la única alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez y a las políticas frentistas y partidistas de los gobiernos socialistas", ha concluido.