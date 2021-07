PSRM acusa a López Miras de querer vulnerar la Ley de Educación sufragando con dinero público centros que segregan

Espín ha remarcado que el gobierno de López Miras "sigue abriendo frentes en su unilateral guerra contra el Gobierno de España, utilizando como instrumento la Educación de los menores de la Región de Murcia.En su sucia contienda contra Pedro Sánchez, el presidente de la Región y su consejera de extrema derecha, han basado sus políticas educativas en intentar sortear la nueva Ley de Educación, que tiene carácter orgánico y básico, y por tanto es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas", ha incidido.

El diputado socialista ha recordado que el Ejecutivo regional es "reincidente" en esta actitud, ya que también incumplieron la norma con el borrador del nuevo Decreto de admisión de alumnos, al que el PSRM-PSOE presentó alegaciones "por su clara intención de saltarse la Ley de forma descarada, y lo intentan ahora, obviando que la LOMLOE establece en su artículo 84 que en ningún caso habrá discriminación por razón de origen, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género, en centros sostenidos con fondos públicos".

Así, ha recordado que en la Región de Murcia solo dos centros concertados segregan al alumnado en función de su sexo, "algo que, con la nueva Ley, no está permitido. Si bien estos centros pueden organizar al alumnado siguiendo sus propios criterios, no pueden hacerlo si reciben, como es el caso, dinero público para su financiación. La segregación por sexos no cabe en ningún ámbito de la sociedad, mucho menos en la escuela pagada con el erario público", ha enfatizado el diputado socialista.

"En esta situación se encuentran otras comunidades autónomas, como Navarra, cuyo gobierno ha acordado con estos centros, el cambio progresivo a mixtos, desde el próximo curso", ha destacado.

Sin embargo, los gobiernos de Madrid y Murcia, indica Espín, "fieles aliados de Pablo Casado en su cruzada contra el legítimo Gobierno de España, siguen empeñados en saltarse la Ley, financiando en lo sucesivo, de forma irregular, estos centros con dinero de todos. En el caso de la Región lo hacen, además, con una burda excusa, argumentando que estos dos centros (de la misma empresa) no segregan a la hora de admitir al alumnado, pues reciben las solicitudes una misma sede, sino una vez que ya están matriculados".

"Es increíble que intenten colarnos esta irregularidad con esta infantil argumentación. En el cortijo de López Miras todo es posible si los tratos se hacen con sus amigos, algo absolutamente indignante y denunciable", ha añadido.

Espín ha finalizado indicando que "desde el PSOE exigimos a López Miras rigor a la hora de acatar la Ley, tal como hacemos todos los ciudadanos y administraciones del Estado. Este debe acordar con dichos centros, si quieren seguir siendo concertados, el progresivo cambio que establece la norma. De lo contrario, el único responsable será él y tendrá que atenerse a las consecuencias que pueda acarrearle esta ilegal práctica".