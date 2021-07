Hisenda es reuneix amb Fiare per a explorar fórmules de col·laboració amb la banca ètica

Encara que la Tresoreria de la Generalitat ja treballa amb entitats de crèdit de caràcter social, com a caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit, l'objectiu de la trobada entre la Conselleria d'Hisenda i Fiare és explorar noves vies de col·laboració entre la Generalitat i les entitats que tenen la consideració de banca ètica, segons ha informat l'Administració autonòmica en un comunicat.

"La banca ètica és aquella que persegueix fer compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d'objectius socials i ambientals, amb la finalitat de contribuir a la transformació social", ha valorat el secretari autonòmic d'Hisenda, abans d'apuntar que "la Generalitat Valenciana és una gran consumidora de servicis financers sense oblidar que, a més, com a Administració Pública tenim una responsabilitat social encara major".

"Tenint en compte el compromís ètic del Consell i les característiques de les entitats financeres definides com a ètiques es fa necessari explorar les possibles vies de col·laboració", ha assegurat.

Amb açò, Gamero assenyala que s'aconseguiria, d'una banda, "millorar la coherència de les polítiques públiques que resultarien si la Generalitat es relacionara amb el sector de la cooperació al desenvolupament a través d'entitats compromeses amb objectius socials i mediambientales" i, per un altre, "un suport important al desenvolupament de la banca ètica a la Comunitat Valenciana per part del Consell".

Fiare Banca Ètica és un banc cooperatiu que opera a Itàlia i Espanya i la principal línia de treball del qual és que els dipòsits d'estalvi de persones i organitzacions servisquen per a finançar projectes vinculats a la inserció social i laboral, l'agroecologia, l'eficiència energètica, l'educació i la cultura i el comerç just, entre uns altres.

En la reunió han participat Juan Garibi, responsable comercial i de desenvolupament estratègic de FIARE, així com Enrique Asensi, coordinador GIT a la Comunitat Valenciana de Fiare. També han assistit representants de la fundació Novessendes, del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i membres de la campanya 'De la Banca Armada a la Banca Ètica', projecte de sensibilització finançat per la conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Durant la reunió s'han explorat les possibles vies de treball amb la banca ètica, estudiant el seu encaix legal i econòmic dins dels contractes de servicis financers de la Generalitat. De fet, en les pròximes setmanes, la Generalitat mantindrà una segona reunió de treball amb una altra banca ètica, Triodos Bank, per a aprofundir en aquesta via de treball.

Cal recordar que el contracte de servicis financers de la Generalitat es va licitar al març de l'any passat, amb una vigència de dos anys. Es van oferir per part de les entitats bancàries un total de 2.061 milions d'euros, a curt termini, superant en un 35% l'import sol·licitat de 1.525 milions.

Les onze entitats financeres adjudicatàries del contracte vigent són Abanca, Banco Cooperativo, Bankia, BBVA, Caixa Ontinyent, Caja de Ingenieros, CaixaBank, Caixamar, Ibercaja, Sabadell i Santander. Els serveis que s'inclouen en aquest contracte vigent, més enllà del finançament a curt termini ('confirming'), són els serveis bancaris de comptes, recaptació, cobraments i pagaments, necessaris per al correcte funcionament de la Tresoreria de la Generalitat a més de la gestió de la recaptació de tributs, els dipòsits de fiances i altres serveis habituals.