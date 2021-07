La Policia busca a un home per robar a punta de pistola 3.000 euros d'una sucursal bancària

Els fets van ocórrer aquest dijous sobre les 14.10 hores, quan un home va cometre suposadament un robatori en una sucursal bancària situada en l'Avinguda de Novelda d'Alacant, segons han informat fonts policials a Europa Press.

Per açò, els agents han obert una investigació per a localitzar i identificar al presumpte autor d'aquests fets. Es tracta d'un home d'uns 50 anys va entrar amb un casc per a no ser identificat i amb una pistola quan l'entitat bancària estava tancada, però va aconseguir accedir per a amenaçar el personal i fer-se amb el botí.