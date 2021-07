AMP.- Cvirus.- La Comunitat torna a tancar l'oci nocturn i demana a la justícia un toc de queda per municipis

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en roda de premsa al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de la taula interdepartamental COVID.

Aquestes mesures entren en la mitjanit del divendres al dissabte, fins al 25 de juliol, i responen a "l'explosió de contagis" entre els joves, on la incidència s'ha triplicat en deu dies en la franja de 20 a 29 anys, i a la previsió que puguen augmentar els ingressos en els hospitals després que s'haja duplicat entre els menors de 30 en un mes.

Un altre dels factors que ha condicionat la pandèmia és la propagació de la variant delta, "molt més contagiosa i amb virulència major", que ha provocat que la incidència acumulada s'haja multiplicat per sis en un mes, de 40 a 260.

"Amb tota claredat, la pandèmia ha empitjorat. Nou dies després de les últimes decisions, el virus ens obliga a adoptar noves mesures. Però no la mirarem de costat, intentarem superar-la tots junts", ha emfatitzat Puig com una "detenció temporal" de la desescalada poc després d'un mes de la fi del toc de queda.

NOVES RESTRICCIONS

Entre les noves restriccions, amb l'objectiu de reduir els contactes socials, els pubs i discoteques només podran funcionar en condicions de bars i restaurants, amb tancament a les 00.30 hores. Puig ha lamentat "profundament" les conseqüències i ha anunciat que aquest mateix divendres s'aprovarà un increment de 4,8 milions en les ajudes destinades a aquest sector perquè tinga "la màxima compensació possible".

El tancament de l'hoteleria s'avança mitja hora, també fins a les 00.30 hores i sense servei des de mitjanit, amb deu comensals en terrasses i sis en l'interior. Es llançarà una campanya informativa per a augmentar la ventilació en aquests locals, recordant que "hi ha més de 20 vegades més risc a l'interior que en exteriors".

Els espectacles massius reduiran el seu aforament: a l'exterior de 4.000 a 3.000 persones i en interiors de 3.000 a 2.000. Segueixen sense estar permeses les festes populars, les cercaviles o les desfilades.

POSSIBLE TOC DE QUEDA I LIMITACIÓ DE REUNIONS

Paral·lelament, el Consell demanarà a primera hora d'aquest divendres a l'alt tribunal valencià la seua autorització per a introduir dos mesures que afecten a drets fonamentals, amb la intenció d'arribar "fins al límit" de les seues competències per a parar la pandèmia. "No tindre una actitud contundent ara ens podria arruïnar els pròxims mesos", ha avisat Puig.

La primera és la limitació de la mobilitat nocturna d'una a sis del matí amb "criteris objectius i revisables" als municipis amb major risc epidemiològic, la qual cosa actualment afectaria a unes 40 localitats de la Comunitat. I la segona és la reducció de les reunions socials a un màxim de deu persones, tant en el carrer com en espais tancats.

Sobre els 40 municipis que es veurien afectats, Puig ha precisat que aquesta vesprada s'acabarà de dissenyar el document que presentarà aquest divendres la Conselleria de Sanitat al TSJCV, sobre la base de criteris com la incidència o la taxa de positivitat. "Fins que no ho avale no es farà públic perquè no tindria cap sentit", ha remarcat, encara que "ja sabem on es va concentrar la repercussió de la segona onada".

MÉS CONTROL CONTRA ELS BOTELLONS

Finalment, es reforçarà el control contra els botellons amb més vigilància policial i un canvi de la normativa per a considerar-los com a falta greu i reduir l'horari de venda d'alcohol fins a les huit de la vesprada en lloc de les deu de la nit. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, presentarà aquest divendres les novetats.

Per a açò es demanarà una reunió amb la Delegació de Govern i les forces i cossos de seguretat i es canviarà la llei sanitària de 2014, respectivament. Tot açò "amb un objectiu clar, que ningú puga fer botellons al carrer".

En general, Puig ha fet notar que les mesures no tenen efecte per si mateixes i ha demanat "que tots siguem corresponsables com en els primers mesos", a més de garantir que "no es tracta de generar alarmisme" sinó d'estar alerta. També ha confiat en la vacunació, "un èxit que ha buidat els hospitals" i ha promès accelerar tot el possible.

"La temporada turística pot continuar", ha puntualitzat, i ha insistit que les mesures estaran vigents fins al 25 de juliol perquè el sector "puga reactivar-se, tenint en compte els condicionants i que aquest no serà un estiu total".

FALLES

Sobre les Falles, que porten dos anys suspeses i estan programades per a setembre amb limitacions, la consellera de Sanitat ha reiterat que en el seu moment s'aplicaran les mesures que estiguen vigents, com "sempre" ha traslladat al col·lectiu faller.

Barceló ha confiat a més en què les últimes restriccions ajuden a controlar la transmissió, al costat del reforç dels rastrejadors, i no ha volgut detallar el percentatge de brots originats a l'oci nocturn per a no "assenyalar" a cap sector.