El País acaba de sacar una colección de libros infantiles llamada Mi primer autor, serie coordinada por Arturo Pérez-Reverte que cuenta con relatos para niños escritos por autores como Julia Navarro, Fernando Aramburu o él mismo. Esto ocasionó un buen número de críticas, críticas a las que el propio escritor quiso responder y se generó un debate en Twitter.

Dentro de este debate, hubo una pequeña guerra con otro escritor, El Hematocrítico, un profesor gallego con 20 años de experiencia en la docencia que es autor de libros infantiles y un reconocido tuitero. Sin embargo, esta pequeña guerra fue una especie de lanzamiento de disparos contra un muro, pues poco pudieron intercambiar opiniones -o críticas- ya que Reverte tardó poco en bloquearle.

"Mi tesis es la siguiente: si la colección se llama Mi primer autor, ¿dónde deja eso a los que escribimos infantil? ¿Acaso nosotros no somos autores?", ha escrito El Hematocrítico, cuyo nombre real es Miguel López, en un artículo en GQ para poder dar su versión.

Que bonito es contradecirse...

Sobre todo si insultas y cierras la puerta cuando sales. pic.twitter.com/I5XdUCJKxu — El maestro Manu ✏️🎲 (@manuparadas) July 4, 2021

Y es que la crítica del tuitero se centraba en la respuesta que dio Arturo Pérez-Reverte en un artículo hablando de él en el que lo tachó de ser "un escritor de cuentos infantiles mediocre y poco conocido que vio la oportunidad de sus cinco minutos de gloria" y dijo que no parecía tener "una altura moral ejemplar" para educar a los niños con sus cuentos infantiles.

Además, alegaba que lo que él quería con la colección, que adaptaba a los niños historias clásicas y populares entre los adultos, era alejarse de la literatura infantil en los últimos tiempos, que tiende "a contar a los niños un mundo de color de rosa".

Yo : escribo un artículo diciendo que los autores de literatura para adultos no tienen por qué ser buenos autores de literatura infantil y critico una colección que dirige Pérez Reverte

Sus fans : pic.twitter.com/MeBWJiMr3A — El Hematocrítico (@hematocritico) July 5, 2021

El Hematocrítico rebatió sus afirmaciones diciendo que "escribir literatura infantil no es educar a niños" y opinó que "los autores de literatura para adultos no tienen por qué ser buenos autores de literatura infantil", algo que le provocó un sinfín de críticas de los fans de Pérez-Reverte.

Meter a tu hijo en movidas tuiteras : cinco puntos! https://t.co/txxTA2HVxi — El Hematocrítico (@hematocritico) July 6, 2021

La tesis de mi artículo es que si llamas a tu colección MI PRIMER AUTOR estás despreciando el trabajo de l@s autor@s de infantil. Eso que dices que edulcoramos la realidad que escondemos la muerte que TE LO INVENTAS TÚ porque te viene bien y te encaja con tu tesis https://t.co/Wl4WgPJE9t — El Hematocrítico (@hematocritico) July 5, 2021

"Quizá no tengas ni idea de quién soy, mucho menos de cuál es mi obra. Y no me parece mal, me parece lógico que no lo sepas. Pero definirme de esa manera sin conocerme me hace pensar que igual has sido un pelín bocachancla y poco serio", le dijo El Hematocrítico al autor en su artículo. "Me preocupa comprobar en mis propias carnes que parece que a veces escribes de cosas sin saber, y además desde plataformas muy grandes".