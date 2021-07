Elx suspèn la Nit de l'Albà per la pandèmia, però oferirà activitats alternatives

La decisió s'ha fet pública després que tots dos s'hagen reunit amb el president de la Federació Gestora de Festejos Populars, Fernando Jaén, amb el president de la Unió de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves, i amb el president de Pobladors, Pau Sempere.

En la trobada també han participat el president dels Moros i Cristians, Julián Fernández i el president de l'Associació de Carretilleros, Jaime Sánchez. Tot amb l'objectiu de consensuar aquesta decisió, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"L'acord que hem adoptat tots els presents està totalment influït per la situació actual i considerem que el més convenient és que no hi haja festes a l'ús", ha anunciat l'alcalde, qui ha aclarit que "en honor de garantir la salut de la població, 2021 va ser un any en el qual no hi haurà les essencials manifestacions festeres de la ciutat, no hi haurà Moros i Cristians ni hi haurà desfilades".

"En definitiva no hi haurà manifestacions festeres multitudinàries en les quals no es puga controlar l'aforament", ha agregat González. En aquesta línia, l'alcalde també ha anunciat la suspensió de la Nit de l'Albà.

Així mateix, el primer edil ha indicat que sí que es durà a terme "una programació que permeta que la ciutat, durant eixa setmana tan important, mantinga la vida a través d'activitats culturals, lúdiques i musicals organitzades que respecten les mesures de seguretat".

Per la seua banda, la regidora de Festes ha reiterat que "s'anirà anunciant al llarg dels pròxims dies, en la programació amb la qual expliquen els diferents ens festers, així com la de la pròpia regidoria de Festes, amb activitats en les quals es puga garantir el control d'aforaments i el compliment de les mesures de seguretat".

Finalment, l'Associació d'Amics de la Nit de l'Albà ha mostrat el seu suport a la decisió anunciada per l'Ajuntament. "No és la primera vegada que, al llarg de la història, se suspèn la Nit de l'Albà i es confia que si puga ser una realitat en 2022", assenyala el col·lectiu en un comunicat.