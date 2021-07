La nova llei de benestar animal "blindarà" la prohibició d'animals salvatges en circs

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha garantit que la nova llei de benestar animal de la Comunitat Valenciana blindarà la prohibició d'animals salvatges per a espectacles circenses.

Així ho ha traslladat en una visita al centre de recuperació de grans felins i primats de l'organització Primadomus de Villena (Alacant), informa la Generalitat.

Aquest text normatiu està consensuat amb una àmplia participació social d'entitats protectores i institucions públiques, per la qual cosa Mollà espera que compte amb el suport unànime dels partits polítics i la seua aprovació en Les Corts per majoria.

En la visita, la directora del centre, Marta Merchán, ha explicat la tasca que realitza Primadomus amb primats i felins que acull provinents de situacions d'abús i maltractament, mentre l'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha recordat que el ple municipal ja va aprovar fa diversos anys que no s'acolliren circs amb animals.

La nova llei

En concret, aquesta nova llei reforça la prohibició de l'ús d'animals salvatges en espectacles circenses, a més d'estendre el marc de protecció als animals de companyia prohibint el seu ús comercial o publicitari, la seua exhibició en aparadors comercials a la via pública o com a regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.