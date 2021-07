Bastidas assegura que si hi ha canvis dins del PP de Les Corts els decidiran Ortiz i Catalá

"Això va quedar meridianament clar" en la reunió que va mantindre aquest dimarts Mazón amb els 19 diputats 'populars', ha garantit a preguntes dels periodistes abans de l'últim ple del curs.

Mazón, per la seua banda, va assegurar que "és prompte per a parlar de més canvis" abans de la seua primera trobada amb el grup. Després, el PPCV va anunciar que havia proposat al diputat per Alacant José Antonio Rovira com a portaveu adjunt, un lloc que està vacant després de la designació d'Ortiz com a síndica arran de l'eixida de l'expresidenta Isabel Bonig. Des del partit també van destacar que els 19 diputats són membres nats de la junta directiva regional.

En aquest escenari, Bastidas ha insistit que "l'única cosa" que sap és que el nou president no ha realitzat cap canvi i només va completar l'organigrama del grup en proposar al nou adjunt, dins del "pacte no escrit" que estableix que cadascun siga d'una província. "El temps dirà el que s'ha de fer en cada ocasió", ha dit.

Amb tot, ha garantit que tant la diputada Mª José Catalá -nova 'número dos' del PPCV- com Eva Ortiz treballaran durant l'estiu per a preparar el debat de política general de setembre. També ha destacat que la síndica realitza "una tasca extraordinària controlant i denunciant totes les irregularitats comeses a la vista de tothom dels germans i amics empresaris de Ximo Puig", president de la Generalitat i líder del PSPV.

"Evidentment, totes les decisions que facen falta respecte al grup parlamentari les prendran la secretària general i la síndica", ha aprofundit, per a remarcar que ella no va entendre en la reunió que Mazón diguera que no hi hauria més canvis de moment.

A partir d'ací, la 'popular' ha promès que continuaran fiscalitzant al govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem): "Els valencians tornen a veure al PP com un partit que pot i governarà, i cal estar preparats per si hi ha eixa sospitosa bestreta electoral".