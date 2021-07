Les platges de València estrenen un sistema de rescat de banyistes per control remot pioner a Espanya

L'Ajuntament de València i Creu Roja han escenificat aquest dimarts un simulacre de salvament a la platja del Cabanyal, en el qual s'ha incorporat un dispositiu de rescat per control remot pioner a Espanya, una taula de socors aquàtica teledirigida des de la vora de la mar.

Aquesta pot acudir en solitari o transportant al socorrista fins a la persona en perill amb més rapidesa i menys cansament i traslladar a tots dos a terra, i usa per a això tecnologia renovable i no contaminant, arribant a una velocitat de deu quilòmetres per hora.

Té un abast efectiu de 500 metres, una autonomia de 30 minuts i una capacitat de càrrega de 250 quilos, segons l'Ajuntament, que afig que aquest sistema forma part del servei d'assistència i socorrisme que es va activar l'1 de juny i finalitzarà el 15 de setembre, amb un operatiu de 168 persones en les postes localitzades al llarg dels 24 quilòmetres de platja urbana que van des de la Malva-rosa fins al Perellonet.

La taula teledirigida flotant. JOSE JORDAN / Ayto. VLC

El nou dispositiu es diu CRAS (control remot aquàtic de salvament) i és l'únic a Espanya, segons les mateixes fonts. La taula teledirigida suposa menor despesa d'energia i menys fatiga per als equips de rescat, especialment quan l'estat de la mar no és favorable, la qual cosa els permet proporcionar una atenció de més qualitat. A més, l'artefacte flotant és elèctric, utilitza tecnologia renovable no contaminant, i això ajuda a reduir la petjada d'ozó.

El regidor de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi, ha assistit a l'exercici de simulació juntament amb la presidenta de Creu Roja a València, Nieves Dios, i la directora local de Socors i Emergències de Creu Roja a València, Macarena Lozano. Els tres han posat en relleu la utilització de la tecnologia per a millorar el salvament marítim.

Sobre el CRAS, Grezzi ha destacat que és "una primícia de totes les ciutats d'Espanya" i ha expressat la seua satisfacció perquè València "puga disposar de tots els mitjans tecnològics per a tindre una resposta molt més ràpida en les tasques de socorrisme per part de tot el personal de Creu Roja desplegat a les nostres platges".

Simulacre de salvament a la platja del Cabanyal (València). JOSE JORDAN / Ayto. VLC

Des de Creu Roja, Nieves Dios ha assenyalat que la tecnologia "juga un paper cada vegada més important en la nostra acció humanitària i aquest nou dispositiu és un exemple de com Creu Roja posa al servei de l'Ajuntament de València la innovació per a ajudar a qui més ho necessita, en aquest cas, a les platges". Per part seua, Macarena Lozano ha assegurat que s'ha triat València per a posar en marxa "aquesta nova tecnologia, per les seues platges, afluència i turisme", i ha indicat que s'està posant ara a punt: "s'estan testant les unitats, i s'està treballant en la millora d'alguns aspectes, com per exemple l'autonomia de l'aparell", que en aquests moments és de mitja hora.

Una app per a conéixer l'estat de les aigües

A més de la taula de socors teledirigida, una altra de les novetats de la campanya d'assistència d'enguany és l'aplicació mòbil Safe Beach App, que registra diàriament el color de les banderes, l'estat de la mar, la temperatura de l'aigua o la presència de meduses, entre una altra informació d'interés per a les persones usuàries.