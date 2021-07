Amelia Bono cumple 40 años, el primero tras su separación, rodeada de sus seres queridos: "No me faltes nunca"

Poco después de anunciar sobre la separación con Manuel Martos, Amelia Bono llega a sus 40 años este martes y lo hace con las felicitaciones de sus hijos y sus seres queridos. "Felices 40 viejita. Te quiero mucho", se lee en una de las notas que le han dedicado.

"¡Bienvenidos, 40!", ha publicado Amelia Bono en redes. La influencer y expareja de Manuel Martos ha compartido esta misma mañana el comienzo de su celebración por el 40 cumpleaños. Sus primeras velas sopladas en el día, colocadas en una pequeña porción de bizcocho, las mostraba por las historias de Instagram.

Entre tantas felicitaciones que ha ido recibiendo, Amelia ha subido el detalle con el que Gonzalo y Jaime, sus dos pequeños, le han sorprendido.

Las felicitaciones que los hijos de Amelia le han dedicado por escrito. Amelia Bono en historias de Instagram (@ameliabono)

"Espléndida, grande, divertida. ¿Qué más se le puede pedir a una amiga?", comentaba en su felicitación una de las amigas de Amelia. Su hermano, José Bono, tampoco se ha retrasado en su dedicatoria: "Es esa persona que te miras y no necesitas contarte nada. Quien echó a los monstruos de debajo de tu cama. La persona que buscas cuando necesitas a alguien. ¡Mi HERMANA en mayúsculas! ¡Y lo que más quiero en esta vida! Feliz cumpleaños. No me faltes nunca", ha acompañado en su foto de Instagram.

A pesar de haber pasado por la reciente separación con Martos, Amelia se muestra sonriente y dispuesta a disfrutar de su día. Lo hace rodeada de sus seres queridos y también de sus dos hijos, principal motivo por el cual seguirán en contacto y con una buena relación.

"Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz", aclaraba en el comunicado que la pareja, tal y como anunció previamente, publicaron en redes.