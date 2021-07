L'impressionant gràfic que il·lustra com la brisa marina desploma el termòmetre 10 graus... en només minuts

La màxima temperatura del diumenge, en l'observatori de València va ser de 39 °C a les 16.50, a eixa hora va arribar la brisa de mar al centre de la ciutat i la temperatura va descendir dràsticament 10 °C en tan sols una hora i la humitat relativa va pujar fins a quasi el 60%.

En condicions normals, el confort tèrmic de la riba de la mar és molt superior al del centre de grans ciutats com València, on les brises queden més inhibides, a més de la pròpia calor que emet l'estructura urbana, però encara així, també en condicions normals els dies d'estiu l'aire marítim envaeix el centre de les ciutats i fa l'ambient més fresc.

A què es deuen els bruscos canvis de temperatura que porta amb si la brisa marina?

Efecte de la brisa de mar en la temperatura i humitat de València. Henar de Pedro | 20minutos

Hi ha una situació molt coneguda entre els valencians que és el vent de ponent. Aquestes ratxes de vent no són molt freqüents, però quasi tots els estius es produeix alguna. "En aquestes situacions, l'aire de ponent recorre tota la Península i es va recalfant al seu pas per la ‘Meseta’, en el seu recorregut final, es calfa per compressió en el seu descens des de la ‘Meseta’ fins al nivell de la mar uns 10 °C, de manera que a Albacete, Conca o Madrid pot haver-hi 30 o 32 °C i en zones baixes de la província de València 40 o més", conta a 20minutos Jose Angel Núñez, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a València.

"En aquests dies es produeix una 'pugna' entre el vent sec i molt càlid de ponent que entra per l'oest i el fresc marítim per l'est i en uns pocs quilòmetres pot haver-hi localitats en la bambolla d'aire sec i altres veïnes en la d'aire humit i fresc, amb el que la diferència de temperatura en uns casos pot ser de 10 °C en uns pocs quilòmetres", assenyala Núñez.

Les masses d'aire són mòbils i la brisa sol anar avançant lentament, "quan arriba la brisa a una ciutat, el descens de temperatura és molt brusc. Demà a la platja pot haver-hi 28 o 29 °C, i en l'aeroport de València 39".

A l'estiu, la superfície de la mar està molt més freda que sobre la terra i l'aire tendeix a adquirir la temperatura sobre la superfície subjacent quan no hi ha molt de vent i hi ha estabilitat. "Els moviments de masses d'aire des de la mar penetrant cap a la costa provoquen eixos bruscos canvis de temperatura", conclou el meteoròleg.