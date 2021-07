El nutricionista Julio Basulto acude el próximo jueves a Mazarrón para hablar sobre los secretos de la gente sana

La cita será el próximo ocho de julio en la espectacular ubicación de Mirador de Bahía (calle Cabezo de la Cebada s/n, Puerto de Mazarrón, junto Club de Regatas, 21.00 horas). Basulto revelará cuáles son los secretos de la gente sana en una charla donde siempre se da la oportunidad al público de intervenir y preguntar al ponente sobre diferentes temas.

El equipo de la Concejalía de Cultura con el teniente alcalde Ginés Campillo a la cabeza, coordina todos los encuentros y conciertos en este singular espacio cultural al aire libre pero siempre con todas las precauciones y medidas anti-covid. El objetivo, subraya Campillo, es continuar con las actividades de cultura segura que ya se iniciaron en 2020.

Julio Basulto es diplomado en nutrición humana y dietética (Universidad de Barcelona). Ha sido profesor asociado en la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili, editor en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, y responsable de investigación del Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas.

Actualmente ejerce como docente en diferentes instituciones y es autor de numerosas publicaciones científicas. Es coautor de 'No más dieta' y 'Secretos de la gente sana', junto a María José Mateo, además de los trabajos 'Comer y correr' y' Más vegetales, menos animales', junto a Juanjo Cáceres. En solitario ha publicado 'Se me hace bola' y 'Mamá come sano'.

Es, además, padre de tres hijas. Ha colaborado en el programa Julia en la Onda de Julia Otero y actualmente lo hace en Radio Nacional de España. Tiene una auténtica legión de seguidores en sus redes sociales, sobre todo en twitter, donde supera los 87.000.