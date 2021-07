Ramon Lapiedra, Joan Prat i Carles Solà, Medalla d'Honor 2021 de la Xarxa Vives d'Universitats

El catedràtic de Física de la Universitat de València Ramon Lapiedra (Almenara, 1940) ha rebut aquest divendres la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives. Per la seua banda, l'escriptor i catedràtic de Grec de la Universitat Jaume I, Joan Francesc Mira i Casterà, ha pronunciat la 'laudatio', on ha descrit a Lapiedra com "una de les persones més admirables i dignes de respecte que he tingut la fortuna immensa de conéixer i de poder considerar amic". Mira ha ressaltat que l'homenatjat "no es tracta només d'un científic eminent en el camp de la física teòrica".

Lapiedra va ser entre 1984 i 1994 rector de la Universitat de València, la història contemporània de la qual es podria dividir en 'abans del rector Lapiedra i després del rector Lapiedra', amb tota la dimensió pública, acadèmica i ètica que açò representa".

El premiat ha agraït les paraules que li ha dedicat Joan Francesc Mira, així com a la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, per haver-lo proposat per a rebre el guardó. També ha reconegut la tasca desenvolupada per la Xarxa Vives, a la qual ha desitjat que continue molts més anys amb la seua útil tasca.

Per la seua banda, l'antropòleg Joan Prat (Celrà, 1947), en rebre la Medalla d'Honor, ha declarat: "Ni en el millor dels meus somnis hauria imaginat rebre aquest reconeixement". També ha agraït la companyia de totes les persones que han estat presents al llarg de la seua trajectòria, i especialment a la rectora de la URV i presidenta IV de la Xarxa Vives, María José Figueras Salvat, que li ha proposat per a rebre guardó.

El químic Carles Solà (Xàtiva, 1945) -un dels fundadors de la Xarxa Vives i tercer president de la història de la institució- ha agraït el reconeixement rebut i ha reivindicat el paper de la Universitat com un element clau del futur de la nostra societat, motiu pel qual considera que hauria de rebre més atenció per part dels poders públics.

"COMPROMÍS SOCIAL"

També ha recordat la fundació de la Xarxa Vives el 1994 i ha indicat que, des d'aleshores, la institució ha contribuït enormement "a donar força a les universitats amb tot el que açò significa: saber, coneixement, investigació i compromís social; un conjunt de valors que no es troben en cap altre lloc que a les universitats".

Abans de tancar l'acte, el president Navarro ha agraït als guardonats, en nom de les vint-i-dos universitats, l'acceptació de la Medalla d'Honor de la institució i ha reconegut l'orgull que suposa sumar a la història de la Xarxa Vives tres referents del món universitari les contribucions científiques del qual, culturals i lingüístiques són d'un valor incalculable per al sistema universitari europeu.

Navarro ha agraït també al conjunt de la comunitat universitària i al personal de les administracions, dels servicis de salut i educatius, el treball incansable realitzat durant un curs acadèmic marcat pels reptes que ha ocasionat la Covid-19. Així mateix, el president de la institució ha apel·lat al record de les víctimes de la pandèmia.