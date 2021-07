El Ayuntamiento aprueba el plan de acción contra el ruido con críticas por falta de consenso de oposición

El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente el proyecto del Plan de acción contra el ruido y del Plan Zonal específico de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Almería con las críticas de PSOE y Cs, que han criticado que el PP someta a votación "un plan que no permite" a los vecinos conciliar descanso y ocio nocturno, que no cuente la Mesa del Ruido creada para tal fin, y no dé cumplimiento a las pertinentes campañas de concienciación".