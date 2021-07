Morera assegura que les diputacions "no tenen sentit" en el procés federalista europeu

Així ho ha defès en una xarrada sobre federalisme i Europa celebrada al Palau de la Generalitat. "La Unió Europea és fonamental per als reptes que tenim; fora de la Unió no hi ha cap solució", ha asseverat, arreplega el parlament.

En la seua intervenció, Morera (Compromís) ha sostingut que el federalisme "pot ser una via, sempre que s'interprete per a millorar la qualitat democràtica en els processos de presa de decisió en la Unió Europea".

"Però no podem demanar per a Europa el que en el propi estat no funciona, i a Espanya hi ha elements que no funcionen quan en el títol VIII de la Constitució no es defineixen bé les competències", ha exposat, per a denunciar que "la pulsió centralitzadora usurpa competències de les autonomies com està passant amb l'ingrés mínim vital (IMV)".

Després de recordar la necessitat de finançament, ha afirmat que el federalisme pot ser útil per a administrar bé els recursos públics disponibles, encara que per a açò veu necessari modernitzar les institucions i l'entramat administratiu en el qual "no tenen sentit les diputacions provincials".

Al seu juí, un primer pas per a això és que les pròpies institucions es posen "deures", però ha remarcat que "el clima polític intern no és òptim ara per a aquests canvis".

El president del parlament valencià també ha recordat que hi ha regions europees que "reclamen el seu paper". "Entre elles les que tenim competències legislatives, que representen a 200 milions d'europeus i que estem organitzats a través de la CALRE", ha subratllat sobre la Conferència de les Assemblees Legislatives Regionals d'Europea.

Sense voler "complicar la presa de decisions de la Unió", ha demanat que es tinguen en compte les regions amb "voluntat europeista" i que volen participar en la presa de decisions en l'àmbit europeu, com la Comunitat Valenciana.

Sota aquest prisma, Morera ha advocat pel "reconeixement total" de la pluralitat i diversitat de cultures europees. "Les llengües oficials han de reconéixer-se en el si de la Unió perquè hi haja més elements de cohesió i estar més units des de la diversitat que enriqueix i és un dels principis fundacionals de la UE", ha reivindicat.