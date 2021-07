Cvirus.- Policia Local de Castelló posa 149 denúncies al juny per incomplir-se les mesures per a contindre la Covid-19

La Policia Local de Castelló va realitzar 149 denúncies al juny per incomplir-se les mesures per a contindre la Covid-19, de les quals 99 són per no portar mascareta o portar-la incorrectament i altres 50 per consum d'alcohol al carrer. A més, s'ha constatat un lleuger repunt de la incidència acumulada del virus a la ciutat.

El Centre de Coordinació Operatiu municipal de l'Ajuntament de Castelló (Cecopal), reunit aquest divendres, ha realitzat balanç de les denúncies per incompliment de les mesures de prevenció davant la Covid-19 imposades durant el mes de juny.

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, i director delegat del Cecopal, han realitzat una crida a la prudència davant la fase d'obertura progressiva i fi d'algunes restriccions com el toc de queda i la no obligació de portar mascareta en espais oberts i mantenint la distància de seguretat.

"En els últims dies s'està donant un repunt de la incidència acumulada en la ciutat i en municipis confrontants que coincideix amb l'augment de la mobilitat, de les relacions socials i amb una certa relaxació de les mesures de prevenció", ha manifestat Donate, que ha realitzat una crida a la prudència.

Les últimes dades publicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública situen la incidència acumulada de Castelló en 58,53 casos positius enfront dels 35 d'inicis d'aquesta setmana. A més, en el Cecopal s'ha abordat que és just la franja dels col·lectius encara no vacunats on s'estan detectant els casos.

"Per açò, hem de mantindre la cautela i no baixar la guàrdia per a evitar nous repunts en l'actual fase d'obertura progressiva en la qual estem i ser prudents mentre no estiga més avançat el procés de vacunació massiva", ha indicat Donate.