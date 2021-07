Cecotec también apuesta por las planchas de asar: cómo conseguir una al 40%... ¡y por menos de 33 euros!

En lo que a pequeños electrodomésticos se refiere, nos gusta darnos algún que otro capricho que nos ayude a sacar más partido al tiempo que invertimos en la cocina. Con esto no solo nos referimos a apostar por el batch cooking para ahorrar tiempo y energía, sino a dar con aliados culinarios que nos permiten convertirnos en el mejor chef de nuestro hogar. No es de extrañar entonces el éxito que están teniendo las freidoras sin aceite porque han demostrado ser rápidas cocinando platos deliciosos como patatas fritas y calamares, restándoles unas cuantas calorías gracias a que apenas emplean de esta grasa para su cocción.

Llegado el verano, también cobran protagonismo las barbacoas (¡algunos modelos no expulsan humo!), puesto que no hay plan que apetezca más que esta cita culinaria rodeados de amigos. Claro que no todo el mundo tiene el espacio disponible para instalar una en su terraza o balcón. Para estas ocasiones, las planchas de asar se han convertido en unas sustitutas de altura, aunque, además, se les puede sacar mucho más partido en la cocina durante todo el año: cocinan de forma limpia, sin gastar mucha energía y permiten disfrutar de una gran variedad de alimentos de forma sana.

La marca Cecotec, muy popular por sus robots de cocina (¡de poco más de 100 euros!), también cuenta en su catálogo con otros pequeños electrodomésticos que nos facilitan las tareas en la cocina. Entre ellos, la plancha de asar Black&Water 2.500 nos ha enamorado por sus características... ¡y su descuento! Ahora está a mitad de precio y puede ser tuya por menos de 33 euros.

Esta plancha incorpora un termostato para regular la temperatura. Cecotec

Gracias a su potencia de 2.500 W, esta plancha de asar eléctrica nos permite cocinar los alimentos en tiempo récord. Además, dispone de un termostato regulable para adaptarla a cada tipo de cocción. Eso sí, su plancha de cuerpo de aluminio fundido ofrece una distribución homogénea del calor y mantiene una temperatura constante para que todas las elaboraciones queden en su punto. Otra de sus ventajas es que su revestimiento Daikin tiene una gran capacidad de anti adherencia para poder cocinar diferentes alimentos sin aceite y, por tanto, hacerlo de forma más sana.

El momento de limpiarla también es más sencillo que con otros modelos ya que, además de ser apta para lavavajillas, su bandeja recogegrasas nos permite deshacernos de los excesos de forma más sencilla, reduciendo así los olores y humos.

