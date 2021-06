¿Horno de convección o freidora sin aceite? Mejor las dos: así es la solución de Cecotec para ahorrar en luz

Ahorrar energía (y dinero) en la cocina es más sencillo de lo que pensamos si apostamos por los aliados adecuados. Además de invertir en alternativas reutilizables que nos eviten generar desperdicios innecesarios y malgastar dinero a largo plazo, hay pequeños electrodomésticos que sustituyen a los grandes como el horno, uno de los que más gastan de nuestro hogar. Y es que, ahora, con el cambio en las tarifas de la luz, cualquier ahorro es bien recibido. De hecho, hace meses que las freidoras sin aceite se están erigiendo como una alternativa a los hornos convencionales. No es de extrañar porque, además de ocupar poco espacio, son capaces de cocinar diferentes recetas con menos calorías, como calamares y patatas fritas... ¡para disfrutar de los vermús estivales!

Claro que hay elaboraciones que no pueden cocinarse en estos populares gadgets. Por ello, hay alternativas que están ganando cada día más adeptos, puesto que son la solución para aquellas casas en las que no hay horno o para los que no quieren asumir el gasto que supone. Se trata de los hornos freidora de sobremesa, unos pequeños electrodomésticos que, además de tener las ventajas culinarias de las freidoras sin aceite, nos ofrecen más espacio para poder disfrutar de más soluciones culinarias. En Cecotec, el modelo Bake&Fry 2.500 Touch está rebajado un 40%… ¡y es un gran aliado en la cocina!

El modelo Bake&Fry. Cecotec

Con capacidad de 25 litros y una potencia de 1800W de potencia, este horno de mesa es ideal para los hogares donde este electrodoméstico no tiene cabida o para los que, con la llegada de la nueva factura de la luz, quieren dejar de usarlo para ahorrar mes a mes. De hecho, no solo sirve para asar, también funciona como freidora sin aceite, ya que usa corrientes de aire caliente para cocinar los alimentos y lograr las texturas y sabores adecuados. Para combinar ambas, pone a nuestra disposición 12 funciones preestablecidas que combinan la temperatura (alcanza hasta los 230ºC) y la altura (hay cuatro niveles disponibles) para conseguir la perfección en cada receta.

Respecto al diseño cabe decir que cuenta con una pantalla táctil desde la que se puede programar y controlar las diferentes funciones, que incluye una puerta de cinco capas y de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura, y que todos los accesorios que tiene son desmontables, garantizando así una limpieza fácil y rápida.

