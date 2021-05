La freidora sin aceite con más de 4.000 valoraciones en Amazon está al 40% para que ahorres 60 euros en la compra

Si, a día de hoy, hay un objeto de deseo foodie al que nadie se resista, tenemos clara cuál es la respuesta. Las freidoras sin aceite han logrado ganarse el corazón (¡y el estómago!) de todo aquel que les ha dado una oportunidad y, la verdad, no es de extrañar: a diferencia de las tradicionales, no utilizan (casi) nada de aceite para conseguir la textura y sabor perfectos de unas patatas, unos aros de cebolla o unas alitas de pollo. También nos han conquistado por su buena relación calidad precio, pues es fácil dar con modelos muy interesantes en el mercado que, además, no excedan el precio que solemos barajar a la hora de comprar un pequeño electrodoméstico.

La dificultad aparece a la hora de decantarse entre uno y otro, pues, la mayoría cuenta con una serie de prestaciones básicas esenciales y, dependiendo de la marca, nos ofrecen una serie de extras a los que es difícil resistirse. Pero, si hay algo que nos ayude a determinar la compra es, sin duda alguna, las rebajas a las que a veces están sujetas las freidoras sin aceite: si tiene buen descuento, ¡nos la llevamos! Esto ocurre con el gadget de Princess que, ahora, está un 40% más barata para que te ahorres 60 euros en su compra. Cuenta con casi cinco estrellas doradas y más de 4.000 valoraciones, ¿vas a perder la oportunidad de hacerte con ella?

La freidora sin aceite de Princess rebajada. Amazon

Por qué es una de las freidoras favoritas

Programas preestablecidos. Esta freidora sin aceite ofrece ocho programas preestablecidos para aprender a usar este pequeño electrodoméstico y sacarle el máximo partido desde el principio. Asimismo, también permite personalizar los ajustes de temperatura y tiempo para preparar diversas recetas.

Cocina más saludable. Este dispositivo preparar recetas como patatas fritas, carne, aros de cebolla, rabas, quiches, etc. de forma más saludable, puesto que emplea muy poco aceite y una tecnología de circulación de aire caliente que consigue unos resultados sabrosos y sanos. Con estas características, además de freír, podemos asar, hornear, tostar y hasta calentar con función de microondas.

Compacta y práctica. Este modelo, pese a su diseño compacto que nos permite introducirlo en cualquier cocina, ofrece una capacidad de 3,2 litros, lo que permite preparar hasta cinco racione de patatas fritas de una sola vez. Por ello, es perfecta para dar solución a varias personas. Además, esta freidora sin aceite cuenta con un cesto extraíble con revestimiento antiadherente facilitando su uso y limpieza.

