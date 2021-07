Cvirus.- Igualtat consulta a Sanitat si és possible recuperar el contacte físic en les visites a residències

Així ho ha expressat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple de l'executiu valencià, on ha recordat que, en aquests moments, regeix el protocol aprovat a l'abril, que estableix una normativa per a cada nivell d'alerta.

No obstant açò, Oltra ha recordat que estar vacunat "no és sinònim de no contagiar-se", sinó que l'impacte de l'enfermetat és "molt menor". Per açò, ha incidit que, malgrat l'àmplia cobertura en residències, "és important evitar els contagis" i "no es pot traslladar la idea que la vacuna és una barrera al contagi".

D'altra banda, també s'ha referit Oltra a l'equiparació de salari entre personal sanitari de la conselleria d'Igualtat amb la de Sanitat. La consellera ha indicat que està prevista en els pressupostos d'enguany, i que s'està esperant la dotació de crèdit. Tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2021.