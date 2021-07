El Ministerio Noruego de Infancia e Igualdad de Noruega ha aprobado una ley que prohibirá a los influencers y a los anunciantes publicar imágenes promocionales retocadas sin antes incluir una etiqueta que determine que estas han pasado por un filtro o un programa de edición de fotografías.

Noruega ha desarrollado esta normativa para terminar con la publicidad engañosa y los estándares de belleza que tantos problemas de autoestima e inseguridades ocasionan entre los consumidores de las redes sociales y los contenidos publicitarios, generándoles expectativas irreales.

De este modo, los creadores de contenido que quieran compartir imágenes retocadas con un filtro o un programa de edición tendrán que avisar de ello con una etiqueta que habilitará el gobierno noruego.

No obstante, esta nueva medida no solo se aplicará a las publicaciones de las redes sociales, pues también se tendrá en cuenta en los carteles publicitarios que se colocan en las ciudades, así como en revistas y periódicos.

La ley recaerá sobre todas aquellas publicaciones compartidas con fines publicitarios, teniendo en cuenta, así, los retoques aplicados a distintas partes del cuerpo como pueden ser los labios -que suelen agrandarse- o la nariz -que se suele elevar y retocar de manera que quede más pequeña-.

En febrero, Reino Unido ya trabajó en una medida parecida a raíz de la campaña #Filterdrop (fuera filtros), encabezada por la maquilladora y modelo Sasha Pallari, que quiso marcar límites en el uso de los filtros por parte de algunos influencers.

Pallari advirtió a otros usuarios del engaño de algunas herramientas de edición y tachó de "estafadores" a los influencers que las usan. En este sentido, también señaló a las marcas por permitir que otros engañen en su nombre.

Las quejas de Pallari llegaron a la ASA, que finalmente empezó a sancionar a quienes actuaban de dicha forma en las redes sociales. De este modo, las primeras denuncias recayeron en los stories de creadores de contenido para Skinny Tan Ltd y Tanologist, que usaron el filtro de belleza Perfect Tan.

"No pasa nada si no te atreves a salir en redes sin maquillaje y si no puedes aparecer sin tu iluminación favorita. Y no pasa nada si no soportas salir sin un filtro", declaró la modelo. Y añadió: "Si no te sientes a gusto mostrando tu piel desnuda pero quieres beneficiarte de la publicidad, ponte a vender bicicletas".