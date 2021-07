CSIF reclama a Igualtat que millore les condicions del seu personal sanitari a les residències

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que aquests professionals cobren salaris inferiors que, en el cas d'un infermer, poden ser de fins el 300 euros menys que el personal de la mateixa categoria que treballa en un centre de salut.

A aquesta circumstància se suma que les hores nocturnes no es comptabilitzen com 1,25, sinó com una diürna, o que les condicions de contractació", amb menor flexibilitat i major burocràcia, provoquen dificultats per a substituir dies solts".

A més, en les oposicions de Sanitat el temps treballat en infermeria de Polítiques Inclusives puntua menys que en Conselleria de Sanitat.

De la mateixa manera, el sindicat posa l'accent en el "desgast físic i mental d'aquests professionals", que es plasma en "l'elevada responsabilitat que han d'assumir, sobretot vesprades, nits i caps de setmana, que abasta fins i tot incidències de gestió en les residències".

Sobre aquest tema, adverteix que aquesta precarietat té "una incidència directa en els usuaris" ja que, per exemple, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives treballa amb un programa informàtic propi que no està connectat als utilitzats en Atenció Primària i Hospitalària.

Açò provoca que quan un resident acudeix a urgències a un especialista, aquest últim no té accés a la informació recent d'eixe pacient ni pot accedir a alguna cosa tan bàsic com la medicació que li administren en la pròpia residència, han assenyalat.

De la mateixa manera, el professional sanitari de la residència no pot veure els resultats d'analítiques realitzades als pacients per part d'especialistes depenents de Conselleria de Sanitat.

CSIF segueix comentant en aquest sentit que les baixes arriben a tardar un mes a cobrir-se i que el personal sanitari de les residències, davant la precarietat que pateix, opta per desenvolupar la seua tasca en centres de salut o hospitals, amb el que les borses que depenen de Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives tenen manca de professionals.

Per tot açò, reclama una millora de les condicions d'aquest col·lectiu, que afecta a al voltant de 580 treballadors sanitaris a la Comunitat Valenciana, i que siga considerat personal de referència per als residents, de manera que deixarien contingents lliures als centres de salut i no es produirien les duplicitats actuals.