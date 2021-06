Cvirus.- Padres de alumnos que denuncian al Gobierno balear por retención valoran que se tumbe el confinamiento

El grupo de padres de diez alumnos del IES Góngora de Córdoba aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares y que ha denunciado a la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma "indebida" a sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver, pese a haber dado negativo en PCR practicadas y no estar en el listado de personas que tienen que confinarse, valora que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de los jóvenes que hayan dado negativo o a los que no se les ha practicado la prueba.