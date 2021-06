AMP.- Cvirus.- Hostelers demanen avançar en la desescalada de l'oci nocturn amb horari de tancament escalonat i reglat

Així ho ha indicat en un comunicat en el qual lamenta que no s'haja convocat al sector a la taula de diàleg per a analitzar i tractar d'abordar de manera conjunta aquesta última fase de la desescalada. "Tot i que s'enten que la Generalitat vullga mantindre la prudència mentre s'avança en el procés de vacunació", l'entitat recalca que el sector de l'hoteleria i l'oci no és el responsable de l'increment dels casos de covid registrats i de fet manté "les mateixes mesures des de fa temps amb un aforament del 50% en interiors i uns horaris en l'oci limitats a les dos".

Per la seua banda, des de la Federació d'Oci de la Comunitat Valenciana (Fotur) es veu "paradoxal" que el sector haja de tancar a les dos del matí, alguna cosa que, segons el secretari general de l'entitat, Juanjo Carbonell, "produeix que la gent se'n vaja de botelló i festes clandestines".

"És necessari que la indústria de l'oci treballe en l'horari que té atorgat en la seua llicència d'activitat i funcionament, que són les 3.30 i 7.30 hores. L'oci reglat no ha quedat demostrat que siga el culpable de res; és més, tot el contrari, és el mal menor ja que és part de la solució", sosté Carbonell, que ha indicat que respecten però no comparteixen la decisió del Consell de mantindre les restriccions.

En aquesta mateixa línia, per a Conhostur, el manteniment de les restriccions "no contribuirà a posar fre a la mobilitat que estem veient en els carrers, ja que des de la finalització del toc de queda està comprovat que és impossible controlar que no existisquen reunions de gent quan tanquen els establiments, i que la població, especialment la franja d'edat més jove on s'estan multiplicant els contagis, busca alternatives a l'oci tant en espais públics com a privats", com a parcs, platges, concentracions i botellons o festes privades.

En aquesta línia, reitera la necessitat d'avançar de la mà del sector en el pla de desescalada de l'oci, "que permeta que els locals assumisquen la demanda, amb horaris de tancaments escalonats i de forma reglada i controlada".

Davant la pròxima revisió de mesures, i en relació amb els salons de banquets, el sector creu que serà necessari establir un protocol propi d'actuació per a les celebracions i esdeveniments a la nit, tal com es va fer a l'agost de 2020.

D'igual manera sol·licita la utilització progressiva de les barres, amb les distàncies de seguretat i senyalització adequada i l'increment dels aforaments al 75%, mantenint les necessàries mesures de distanciament i ús correcte de la mascarilla en interiors.