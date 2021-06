AMP.- La Comunitat Valenciana començarà la vacunació massiva del grup d'entre 30 i 39 anys el dilluns

Així ho ha indicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió interdepartamental, on ha apuntat que en les zones rurals ja s'està vacunant a persones d'aquesta edat.

Puig ha assenyalat que els menors de 40 són la franja de major risc actualment al no estar vacunats, però ha indicat que juliol serà "el mes de la vacunació dels menors de 40 anys". Respecte a la vacuna que s'emprarà, ha indicat que seran previsiblement Moderna i Pfizer a l'espera que s'aprove la de Janssen en aquest grup.

En la seua intervenció, el president ha considerat que la vacunació massiva és un dels tres "fenòmens socials" que estan marcant aquesta desescalada al costat de la fi del curs acadèmic i l'arribada de l'estiu. De fet, ha assenyalat que ja hi ha més de dos milions de vacunats i 1,6 milions ja tenen la pauta completa.

Sobre aquest tema, el cap de l'executiu ha assenyalat que "només queden dos mesos per a arribar a un nivell de vacunació determinant", la "immunitat de grup", que espera aconseguir a principis de setembre. No obstant açò, espera que per a agost ja puga haver-hi una "àmplia cobertura" dels joves.

VACUNES EN VACANCES

D'altra banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat que aquesta setmana es faran les proves informàtiques per al sistema de vacunació en vacanes, que permetrà a l'usuari bloquejar les dates dels seus dies de descans perquè no se li cite en eixe moment.

Barceló espera que aquesta possibilitat puga engegar-se abans del 15 de juliol perquè es puguen "respectar les vacances" i el temps que la persona està fora.

Respecte al ritme de vacunació, Puig ha indicat que s'estan posant 500.000 dosi aquesta setmana. De mantindre's el ritme d'entrega de Pfizer, "que pareix que no serà així", es podria "avançar més ràpid". Moderna, per la seua banda, pareix donar "bones notícies" ja que espera augmentar els enviaments.

En aquest sentit, Puig espera que a l'agost es puga accelerar "amb l'objectiu que tots els universitaris, en les primeres setmanes de setembre puguen estar ja vacunats".

DESPLAÇATS

D'altra banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, insistirà en el pròxim Consell Interterritorial en la necessitat de conéixer les dades exactes de desplaçats que s'han vacunat, que els facilita el ministeri.

En aquest sentit, ha remarcat que el sistema espanyol és "solidari", per la qual cosa és lògic que la Comunitat Valenciana haja vacunat a desplaçats i que valencians s'hagen immunitzat en altres autonomies on tenen segona residència o han passat unes vacances llargues.