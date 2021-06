Cvirus.- La incidència dels joves de 15 a 29 anys arriba a 172 contagis, cent punts per damunt de la mitjana

Així ho ha advertit la consellera de Sanitat, Ana Barceló, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la taula interdepartamental COVID, com el grup de població més afectat pel virus en concentrar el 52% dels contagis detectats en les últimes 48 hores.

És un fet que es reflecteix en la distribució actual de brots: fins al 62% s'originen en l'àmbit social, el 24% en el familiar entre persones no convivents i el 8,6% en el treball. En general, el 87% són de xicoteta magnitud i el 13% de més de deu casos.

En tot cas, l'hospitalització es manté en "nivells baixos" en el conjunt de la Comunitat, encara que en alguns departaments està al nivell mitjà o alt. Se situa en 126 llits ocupats enfront de les 137 de fa un mes, amb la meitat d'ingressats per COVID que la mitjana d'Espanya (1%). Les UCI ocupades en els hospitals valencians també suposen una quarta part de la mitjana nacional, l'1,4%.

Davant aquestes xifres, Puig ha garantit que els rastrejadors tracten de buscar la traçabilitat dels brots detectats entre joves per a trobar "tots els contactes possibles". "Cal ser conscients que el virus ataca a aquells que no estan vacunats, que han de tindre una prevenció major", ha pregat, a més de recordar que els joves també poden patir seqüeles durant mesos encara que "molts són asimptomàtics".

20 JOVES INGRESSATS I 1 EN L'UCI

Entre els joves hi ha un total de 20 menors de 34 anys ingressats i un de 18 anys en l'UCI que es va contagiar en el macrobrot del viatge de fi de curs a Mallorca. El president li ha traslladat "tota la força i l'ànim" tant a ell com als altres hospitalitzats, mentre la consellera ha garantit que està controlat amb una vigilància molt estreta" i ha confiat que es recupere.

En general, encara que "preocupa" la incidència acumulada i l'aparició de la variant Delta, Puig ha remarcat que "el fonamental és que no hi ha tensió hospitalària" i ha demanat molta prudència i cautela a pesar de "les ànsies i l'ambició de normalitat".

I ha llançat un "missatge ben clar" a la joventut valenciana, "als joves que han sigut fonamentals en l'eixida d'aquesta situació tan difícil en els últims mesos: Vosaltres vau salvar els vostres avis amb maduresa i responsabilitat admirable; ara teniu el deure preocupar-vos per vosaltres mateixos i també per la situació dels vostres pares, en molts casos encara no immunitzats al cent per cent".

"No val en cap cas alçar els músculs i creure que la pandèmia s'ha acabat perquè no s'ha acabat", ha insistit, per a advertir que confiar-se seria "irresponsable, insensat i egoista" davant "l'amenaça real" de la COVID persistent.