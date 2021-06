La Junta de Seguretat comença a preparar el dispositiu de Falles a l'espera de les normes per a la desescalada

La Junta Local de Seguretat de València ha començat a treballar en el dispositiu especial de seguretat per a les pròximes Falles, previstes al setembre després de la seua suspensió en 2020 i el seu ajornament en 2021 per la pandèmia de la Covid-19. Aquesta tasca s'ha iniciat a l'espera de les normes per a la desescalada, segons han informat des del consistori valencià.

Així mateix, la Junta Local de Seguretat, que s'ha reunit aquest dilluns a l'Ajuntament, prepara la campanya de seguretat per a aquest estiu a la ciutat de València. L'administració local i la Policia Local, la Subdelegació del Govern a València i Generalitat han acordat mantindre "la coordinació policial" amb vista a una època estival que "serà diferent a la de l'any passat", com ha apuntat després de la trobada l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

La reunió l'ha presidit l'alcalde, Joan Ribó, i a ella han assistit, a més de Cano, altres responsables de la Policia Local, representants de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil; el subdelegat del Govern a València, Luis Felipe Martínez, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, Josep Maria Àngel.

Aarón Cano ha explicat que la Junta Local de Seguretat s'ha convocat ara per a preparar els dispositius especials de seguretat de l'estiu i de les pròximes Falles. Ha assenyalat que "no es va convocar la preparatòria de Falles" al març, "en les dates habituals", de la celebració d'aquestes festes, "per motius obvis" deguts a la pandèmia.

El subdelegat del Govern ha insistit que el treball iniciat amb vista a les pròximes Falles s'ha escomés mentre s'espera la "nova normativa sobre la desescalada", per a "poder convocar una Junta de Seguretat Local més concreta".

L'alcalde ha comentat, abans de la reunió, després de reunir-se amb representants del món faller, que s'estudiarà el nombre d'efectius policials que seran necessaris en les pròximes Falles i que ja es treballa en previsions.

"Presència policial reforçada"

Pel que fa a l'estiu, el regidor de Protecció Ciutadana ha indicat que a la capital valenciana hi haurà "una presència policial reforçada" durant aquest període i ha ressaltat que enguany es tornarà a caracteritzar per l'arribada de turistes. "En aquest sentit, estem fent un treball de coordinació amb la Policia Nacional de cara als caps de setmana", ha avançat Cano.

L'edil ha assegurat que "els reforços policials ja estan treballant". "En la ciutat de València normalment la intensitat policial baixa a l'estiu. Rebem turisme però la ciutat no té a l'estiu l'activitat de la resta de l'any. Així i tot, la presència policial està reforçada", ha asseverat, al mateix temps que ha insistit en "el treball de coordinació amb la Policia Nacional per a caps de setmana".

El subdelegat del Govern a València ha al·ludit també a eixa col·laboració "intensíssima" entre els cossos policials i ha afirmat que "diàriament, s'intercanvien la informació".

"És a dir, que des de la Policia nacional transmeten diàriament a la Policia Local les dades de delinqüència que tenim en diferents parts de la ciutat. Per la seua banda, la Policia Local transmet qüestions que troben que són del nostre interés. En aquest sentit, anem a enfocar l'estiu amb bastant tranquil·litat", ha precisat.

Incorporació de 53 nous agents

D'altra banda, Aarón Cano ha anunciat que pròximament s'incorporaran 53 nous agents de Policia Local per al torn de mobilitat. "En un any, des de l'inici de les oposicions de Policia Local, haurem finalitzat les proves que tenim pendents", ha dit l'edil.

En aquesta línia ha declarat que s'està "desitjant incorporar més agents". "Per això, tenim en marxa la major oposició des de fa 25 anys en la Policia Local de València i estem fent les proves en un temps rècord", ha afirmat. No obstant això, ha matisat que en l'Ajuntament està "constret per la limitació de la taxa de reposició" i ha ressaltat que aquesta administració "compleix la llei".

Ordenança de convivència

Cano ha avançat, així mateix, que "en l'últim quadrimestre d'enguany" es podrà "presentar al ple de l'Ajuntament l'Ordenança de convivència", que regularà el botellot, entre altres qüestions.

El regidor ha dit que aquesta és "una ferramenta útil de treball per a la Policia Local i els servicis municipals" encara que ha detallat que "per si mateixa no solucionarà els problema de convivència de la ciutat". En aquesta línia, ha considerat que s'ha de "treballar més la conscienciació, l'educació i la implicació ciutadana".

Preguntat per les mesures que s'adoptaran aquest estiu per a frenar el botellot, l'alcalde ha assenyalat que es treballarà en eixos assumptes i ha descartat que durant l'estiu es puguen reproduir alguns com els que van coincidir amb Sant Joan i el final de les classes, també tenint en compte la menor afluència de gent en la ciutat.

"Crec que que això millorarà", ha apuntat Joan Ribó, al mateix temps que ha manifestat que la valenciana no és de les pitjors zones en aquests casos i ha assenyalat que a través de l'Ordenança de Convivència també es treballa per a "fer front al tema del botellot", no només "un problema d'alcohol" sinó també de "contaminació acústica".