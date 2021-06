Ribó exigeix a la Generalitat "igualtat de tracte" per a les Falles: "No té sentit anar a sopar al bar i no poder en el casal"

Les Falles de 2021, previstes de l'1 al 5 de setembre després de ser suspeses al març de 2020 i ajornades enguany per la pandèmia de Covid, s'aproximen, però la desescalada de restriccions sanitàries té sumit en la incertesa al col·lectiu. De fet, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha demanat aquest dilluns a la Generalitat "igualtat" de tracte per al món faller respecte a altres àmbits quant a la relaxació de les mesures antiCovid i ha demanat també a la Generalitat que elabore com més prompte millor una normativa específica per a la celebració de les festes.

Ribó, acompanyat pel regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, s'ha reunit amb representants de la Junta Central Fallera, la Interagrupació de Falles de València i Juntes Locals per a abordar la celebració de les festes. El primer edil ha insistit a reclamar al Govern valencià i a la Conselleria de Sanitat en particular un tracte igualitari per al col·lectiu faller i que es concreten les normes per a poder dissenyar els dispositius de muntatge de carpes, seguretat, neteja i permisos en la via pública, entre altres aspectes.

"Des de l'Ajuntament volem fer una demanda formal a la Generalitat: que tracte al món faller com tracta a la resta de la gent. El que no té sentit és que una junta fallera haja d'anar a sopar a un bar perquè en el bar està permés i en el casal, no", ha manifestat l'alcalde.

"El que està clar és que en aquests moments hi ha un tracte que discrimina, ho diré clarament. a la gent del món faller respecte a la resta. Si un grup de persones pot sopar a la seua casa o en un bar, per què no pot fer-ho en un casal?", ha insistit Joan Ribó, que ha destacat el curs de coordinador Covid impartit aquest passat cap de setmana a 900 persones.

"Estem aproximant-nos a setembre i necessitem urgentment normes per a saber com fer les Falles de la primera setmana. Demanem a la Conselleria que es pronuncie. Que ens diga com vol les carpes: obertes o tancades, com s'han de fer les cercaviles, com hem de tindre la neteja, com hem de plantejar-nos la seguretat", ha manifestat l'alcalde de València, que ha avançat que aquest divendres l'àrea d'Alcaldia aprovarà una moció perquè els serveis municipals donen prioritat als permisos d'activitat de cara a les Falles de setembre.

L'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha insistit que l'Ajuntament de València demana "en primer lloc, coherència", ja que en els casals fallers "no hi ha hagut cap brot, tothom s'ha comportat conforme a la norma". En aquesta línia, ha criticat que en aquests locals "no es pot beure ni aigua".

De la mateixa manera, ha criticat que les Falles "no es fan d'un dia per a un altre, no es trauen al carrer i es planten, comporten un treball del món faller i administratiu molt important, i això s'ha de fer amb temps", ha manifestat. En aquest sentit, ha afirmat que "la por" que tenen radica en el fet que "si hem tardat un mes en eixa desescalada en els casals, quant tardarem a tindre la normativa de les Falles".

Per això, ha demanat que la comissió interdepartamental del Consell d'aquest dimarts "per fi òbriga la mà en el tema de les seus festeres” i que Sanitat “es pose les piles i que en 15 o 20 dies traga la normativa".

"Cabreig" del col·lectiu faller

Per part seua, el president de la Interagrupació de Falles de València, Guillermo Serrano, ha mostrat el "cert cabreig" del món faller per la situació en la qual es troben els casals i ha afirmat que existeix "una discriminació" que no han pogut solucionar després de 20 dies treballant amb la Conselleria de Sanitat.

"El món faller ha fet un esforç enorme per tindre Falles al setembre perquè entenem que és un compromís amb la nostra societat i econòmic amb València i amb la resta de ciutats de la Comunitat i, per tant, només demanem a les institucions que se'ns ajude, que no se'ns posen pedres en el camí", ha finalitzat.