Ciutadans demana més recursos per a previndre i detectar comportaments homòfobs a les aules

Amb aquesta proposició no de llei (PNL), presentada en Les Corts, el grup 'taronja' insta la Generalitat a l'impuls dels recursos formatius destinats a la comunitat educativa per a seguir lluitant contra l'assetjament escolar i el llenguatge homofòbic.

Altres de les seues propostes són elaborar un protocol específic d'actuació per a previndre, detectar i corregir conductes homòfobes en els centres educatius i desenvolupar estudis per a avaluar l'eficàcia de les polítiques implementades, entre unes altres.

"Encara són molts els passos a donar per a aconseguir una societat totalment inclusiva i igualitària en la qual la diversitat afectiva i sexual i les diferents identitats de gènere estiguen totalment integrades", defèn la diputada María Quiles, per la qual cosa veu necessari promoure una millor percepció i coneixement d'aquesta diversitat per a consolidar un model d'escola inclusiva.

L'educació, al seu juí, és la millor ferramenta per a transmetre valors en igualtat i per a eradicar o minimitzar l'impacte de problemes que estan subjacents en la societat, com la discriminació per orientació sexual.

Per açò, Cs lamenta que actualment no hi haja un pla específic per al tractament de l'homofòbia i la diversitat sexual i de gènere en les aules i creu urgent i necessari engegar-lo, una reivindicació que llança en el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.