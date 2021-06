Jennifer Aniston y su amor platónico con David Schwimmer: "Estábamos colados el uno por el otro"

Jennifer Aniston y David Schwimmer reconocieron que la chispa surgió entre ellos durante el rodaje de Friends, algo que ha entusiasmado a los fans de la serie.

"Estábamos colados el uno por el otro pero éramos como dos barcos que se cruzaban, porque uno de los dos siempre estaba en una relación", aseguraron en el capítulo especial que emitieron a finales de mayo.

Fue entonces cuando los seguidores de la serie comenzaron a especular acerca de una posible relación entre ellos.

"Nunca era el momento adecuando. Y no habría funcionado. Lo bonito de eso es que, fueran los sentimientos que fueran, literalmente los canalizamos en Ross y Rachel, y creo que quizás es por eso que caló tanto esa relación", explicó Jennifer Aniston en una entrevista.

Aprovechó la intervención para aclarar que tampoco llegaron a mantener relaciones sexuales.

"Nunca en mi vida. Courteney y Lisa lo sabrían porque lo habrían oído. Pueden responder por mí. Yo diría orgullosa que me he tirado a Schwimmer si hubiera ocurrido. Pero no", declaró.