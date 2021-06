El Saló del Còmic de València torna en 2022 amb Cristina Durán com a autora del cartell

Així ho ha avançat l'organització de l'esdeveniment, que es desenvoluparà de nou en Fira València "després de l'èxit de la seua primera convocatòria, en la qual va aconseguir la xifra de més de 25.000 visitants".

Igual que en l'edició anterior, el saló "calfarà motors" les setmanes anteriors mitjançant una programació d'esdeveniments que tindran lloc en la ciutat i que culminarà en Fira València amb la seua celebració.

Per a aquesta ocasió, s'ha comptat amb l'autora valenciana de còmics Cristina Durán per a la realització del cartell. La il·lustradora i autora de còmics, a més de tindre una recognoscible veu artística d'indiscutible qualitat, ha rebut nombrosos reconeixements al llarg de la seua carrera, com el Premi Nacional de Còmic de 2019, guardó rebut al costat de Miguel Ángel Giner i la periodista Laura Ballester, per la novel·la gràfica 'El dia 3'.

D'altra banda, si en la seua passada edició el Saló es va articular entorn del tema del nou paradigma d'herois i vilans, en aquesta ocasió el concepte vertebrador serà 'Del còmic popular a la novel·la gràfica'.

EXPOSICIONS I HOMENATGES A CLÀSSICS

D'aquesta manera, Armando Nsue, director de l'esdeveniment, i Daniel Tomás, director de Continguts, proposen un plantejament que permet "una mirada àmplia a l'essència del còmic, la seua història, el seu present i el seu futur". "Una idea -prossegueixen els impulsors de la trobada- que obri nombroses possibilitats de contingut, des de la programació d'activitats, exposicions, homenatges a autors clàssics, fins a activitats que posen la mirada en el futur del còmic a través del format digital".

El Saló del Còmic de València "s'ha convertit, en només una edició, en un dels esdeveniments del còmic amb més projecció de l'actualitat gràcies, no només a l'èxit de públic assolit en la seua primera edició, sinó també a la respectuosa posició que l'esdeveniment ha reservat al còmic, en general, i valencià, en particular". En aquest sentit, el centre de gravetat del Saló seguirà sent el còmic, especialment el valencià, tant en la programació de continguts com en el propi pavelló, ocupant l'espai central, destaquen.

Institucions com la Regidoria d'Acció Cultural, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València, la Càtedra del Còmic de la Universitat de València, Associació Editors Pais Valenciá i L'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) ja han confirmat el seu suport i participació per a aquesta pròxima convocatòria.

Un any més, la Càtedra del Còmic serà qui lidere els Premis Saló del còmic de València 2020. La selecció d'obres i l'elecció dels guanyadors serà a càrrec d'un jurat independent d'experts que es formarà al setembre.