Las organizaciones ganaderas seguirán con sus movilizaciones contra la inclusión del lobo en el LESPRE

Así lo han trasladado las asociaciones este miércoles en rueda de prensa, que han desconvocado la concentración que tenían previsto realizar este jueves con motivo de la asistencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que se ha cancelado.

Según sostienen estas organizaciones, el Ministerio ha tomado una decisión "unilateral", incomprensible", "sectaria" y "sin rigor científico" de añadir al lobo ibérico a la lista de especies silvestres protegidas, antes de llevar a cabo un plan del lobo nacional, que es "imprescindible", y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que es quien les "debería defender", está "desaparecido".

Asimismo, han indicado que esta semana ha terminado el plazo para la presentación de alegaciones a la orden, cuya prohibición de cazar al lobo entrará en vigor el 25 de septiembre, y el Ministerio ha hecho "caso omiso" a su enmienda a la totalidad.

Respecto a la norma, creen que el argumento del Gobierno central de que "solo afecta a la caza deportiva" es "una cortina de humo". "Queremos un plan del lobo, es lo primero que hay que hacer", ha dicho el secretario general de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte.

Para Anabitarte la inclusión del lobo en el LESPRE es "un disparate", prevé que tenga "poco recorrido", por lo que ha avanzado que van a continuar con las movilizaciones, que serán "potentes".

Así, las organizaciones ganaderas tienen previsto mandar una carta la semana que viene a todos los miembros del Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) a nivel nacional para explicar su postura.

En concreto, defienden que el "problema" que supone la entrada del lobo en el LESPRE es que se impide realizar un control de los ejemplares que dañan a los ganaderos. "Las medidas, como tener mastines, son muy limitadas", han apuntado.

Además, consideran que es "clave" eliminar al lobo con rapidez y "no tiene sentido" esperar meses por gestiones burocráticas, dado que en ese tiempo el lobo ya no se encuentra en la misma zona donde atacó al ganado. Tampoco son partidarios de controlar la especie a través de la caza porque así "no se controla".

A su juicio, es "necesario" eliminar manadas, desde la Consejería y ejemplares concretos, porque la especie no genera "bien ecológico" y, sin embargo, hace "mucho daño" a las personas. "Un lobo que come ovejas no pinta nada", han dicho.

Además, han advertido que, incluso con un Plan de Gestión del Lobo, la densidad de la especie está aumentando en Cantabria y este "descontrol" no solo genera un problema económico sino que pasa a ser un "problema social".

En este sentido, han añadido que el lobo va a ser "tan fuerte" que los ganaderos tengan que abandonar sus campos. "Está cruzando autovías y matando animales".

Así, han señalado que solo en los Picos de Europa hay seis mandas, "la más grande del mundo" y España es el segundo país de Europa con mayor censo de la especie.

En 2020 los cazadores eliminaron siete ejemplares de lobo en Cantabria y la Consejería Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 31.

Para el sector el ganadero es "la víctima", no el lobo, la ganadería extensiva "está en juego" y la situación es "verdaderamente grave", por lo que creen que llevar este asunto a los tribunales, como pretenden hacer los gobiernos de Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia, es "la única vía" para solucionar el conflicto.

Finalmente, han señalado que también se van a movilizar por más motivos, como el bajo precio de la leche o la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea.

Además de Anabitarte, en la rueda de prensa han estado presentes los secretarios de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Alberto Pérez, y de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Raúl Guillarón.