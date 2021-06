Cvirus.- Igualtat i Sanitat tancaran aquesta vesprada el protocol de vacunació per a les persones sense llar

Així, ho ha assenyalat aquest dimarts la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, després de mantindre una reunió amb els sindicats de la Taula Sectorial de Sanitat.

Sobre aquest tema, ha explicat que aquesta vesprada hi haurà una reunió per a tancar el protocol de vacunació a "les persones sense sostre i que viuen en condicions d'extrema vulnerabilitat, com en infrahabitatges o assentaments".

En eixe sentit, ha confiat que la seua vacunació siga "al més prompte possible" perquè "la vulnerabilitat social" d'aquests col·lectius "també comporta una vulnerabilitat de salut per damunt de persones que tenen una vivenda digna". En qualsevol cas, ha destacat que ja es treballa "des de fa temps amb entitats" que ajuden aquestes persones.