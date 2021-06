El colaborador del programa Espejo público, Fran Rivera, ha entrevistado este martes al conocido chef español, Ramón Freixa. Ambos han mantenido una distendida conversación sobre los inicios del catalán entre fogones y cuáles eran sus aspiraciones profesionales de niño. Freixa viene de la familia en la que la cocina siempre ha tenido un papel muy importante, su abuelo era panadero y su padre es cocinero, por lo que el amor por la cocina lo lleva en la sangre.

Pese a la larga tradición familiar, el entrevistado ha confesado que de niño no soñaba con ser cocinero, sino que su meta era ser cantante: "Yo quería ser cantante por Miguel Bosé. Yo decía: '¡Guau, cómo canta, cómo se mueve...!". Asimismo, el ganador de dos estrellas michelín ha contado que ha tenido el placer para cocinar para el artista cuando le dieron un homenaje en Madrid, además de hacerlo en más de una ocasión en su restaurante.

El entrevistado ha contado una anécdota que compartió con Bosé durante un vuelo con destino a Panamá. "Me dice: 'Ramón acuérdate de estas dos palabras, paz y ciencia', y la verdad que sí, teníamos que tener paciencia. Con el tiempo Freixa se dio cuenta que el mundo de la canción no era lo suyo y que tendría más suerte si se dedicaba a cocinar.

A pesar de ser conocido por mezclar la comida tradicional con la innovación, el chef ha recocido que no le gustan todos los alimentos que concina. El catalán ha confesado que no le gusta el sabor del pichón aunque, según alguno de sus compañeros, se le da bien prepararlo. No obstante, Freixa se define como un amante de la gastronomía y sobre todo de sus dos alimentos fetiches: el huevo y el chocolate. "Soy muy goloso, pero muy goloso", ha terminado.