El verano es para disfrutar y sacar partido a las estancias exteriores que decoramos y cuidamos durante el invierno para tenerlas a punto en los meses de verano. Pero, el jardín o las terrazas de los pisos, si no se cuidan se pueden llenar de hojas y de suciedad. Además, los muebles se pueden estropear a la intemperie si no se cubren, dando lugar a una selva poco cuidada, en vez de a un espacio chill out.

El Prime Day de Amazon es el momento perfecto para poner a punto nuestros jardines y terrazas, aprovechando las mejores ofertas para adquirir todos esos utensilios, muebles y objetos que nos faltan. Tu terraza o jardín puede adquirir una nueva vida, pasar de ser espacios muertos a convertirse en las estancias favoritas de la casa. Sin duda, la llegada del buen tiempo es perfecta para cuidar nuestro querido jardín, así que, empecemos por el principio: el suelo, porque, al igual que una casa, no se puede empezar por el tejado.

El suelo es uno de los elementos más importantes para poner a punto tu jardín, porque aporta calidez y frescor, según el material que utilices. Existen suelos de madera, los más comunes, pero también los hay de resina o cerámica. Pero, una gran opción, si no dispones de césped natural, es el césped artificial, sobre todo si en vez de jardín tienes una terraza a la que otorgarle un aspecto natural y acogedor.

En Amazon han rebajado más del 40% el césped artificial de Outsunny y puede ser tuyo por menos de 47 euros. Un total de 400 por 100 centímetros, con una altura de 30 milímetros y una densidad de 16.800 punzadas por metro cuadrado. Se trata de un césped muy cómodo y natural, que no produce alergias ni es tóxico, como otros modelos del mercado.

El material con el que está fabricado no produce alergias. Amazon

Comodidad en tu jardín

La joya de la corona son los bancos, cojines o sofás que decoren tu espacio favorito y te permitan descansar y disfrutar de la buena compañía. "Para gustos los colores" y hay miles de opciones para descansar y relajarse como la tumbona, el sillón, las sillas o, incluso, la cama. Aquí te dejamos un pack perfecto de sillones y mesas muy rebajado por el Prime Day. Si lo compras hoy ahorrarás más de 55 euros y podrán ser tuyos estos dos cómodos sillones y una mesa de exterior de la marca Keter por menos de 105 euros.

Este modelo es elegante y sofisticado, con acabado de estilo ratán redondo. Es duradero y resistente al clima. Amazon

Aleja a unos inquilinos no deseados: los mosquitos

Por último, debemos prepararnos para visitas indeseadas. Y no hablamos de los amigos que se acoplan sin ser invitados, si no a unos inquilinos que convivirán con nosotros durante todo el verano y nunca son bien venidos: los mosquitos. Debemos adelantarnos para prevenir esas visitas y comprar algún repelente de mosquitos. Como, por ejemplo, las velas antimosquitos, que pueden aportarnos un punto decorativo, además de funcional. ¡Qué nada fastidie este verano tus momentos de relax! En Amazon, las velas más vendidas son las de Citronela de la marca Furnizone, porque vienen un total de ocho y cuestan menos de 14 euros.

La cera de vela con la que están hechas estas ocho velas es de soja cien por cien natural. Amazon

¿Quieres hacerte de Amazon Prime? Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratis para descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.