Puig demana lleialtat al PP amb el Govern en lloc de recórrer els indults: "Açò solament genera enfrontament i odi"

"La dinàmica política del PP està portant-li a un espai de frentismo que l'única cosa que fa és perjudicar la concòrdia i la convivència a Espanya", ha asseverat en roda de premsa, abans de l'anunci oficial de l'aprovació dels indults, sobre les manifestacions de Casado que intentarà recórrer-los basant-se en l'informe de la Guàrdia Civil que li situava com a possible objectiu dels Comités de Defensa de la República (CDR).

Per a Puig, la dreta espanyola hauria de fer una reflexió profunda sobre el paper que juga en el desenvolupament i el futur del país i el PP necessita "una visió més conciliada amb el conjunt de la societat" si és un partit que aspira a governar.

Però "malauradament", ha lamentat, la dreta actual sembla que necessita que una part d'Espanya se senta "derrotada", cosa que, al seu parer, no ajuda. "El retrobament i la convivència és entendre'ns com som", ha constatat.

Per a aconseguir-ho, ha sostingut que "estaria bé que, per una vegada en la història recent de la democràcia, el PP actue lleialment amb el Govern quan estiga en l'oposició", el que ha defès que va fer el PSOE i la Generalitat Valenciana quan Rajoy estava a la Moncloa: "Seria exigible que, en temes d'estat, un partit que es diu d'estat recolzara el Govern, que és qui ha de pilotar aquestes solucions".

Ximo Puig ha advertit, per contra, que seguir per "la via de l'enfrontament, els recursos com van fer contra l'Estatut de Catalunya, potser el principi de tot aquest deteriorament". "No veig que siga el camí", com tampoc "les taules petitorias o les fotos de Colón".

"Tot açò l'únic que genera és enfrontament i odi", ha rebutjat, per a assegurar que "hui la premsa i l'opinió pública internacional està validant els indults i veu un avanç positiu", igual que "sectors empresarials, sindicals i la Església" catòlica.

CÀRREGA CONTRA LES CRÍTIQUES A GARAMENDI

Per açò ha criticat que la dreta espanyola "no és homologable en molts aspectes a la dreta europea" i ha criticat el seu intent de "demonitzar" l'opinió del president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, quan va dir fa uns dies que els indults als condemnats per l'1-O serien benvinguts si porten "que les coses es normalitzen".

"El que ha passat amb Garamendi em sembla d'una duresa, d'una intolerància, d'un fanatisme... que no és comprensible en les altres dretes i els conservadors europeus. Què li passa a la dreta espanyola? Per què no és capaç de buscar punts de trobada? Per què no té una mirada superadora de l'enfrontament?", ha emfatitzat.

És més, el baró socialista s'ha preguntat en aquest punt "com es pot pensar (el PP) que pot haver-hi un govern alternatiu a l'actual a Espanya sense presència pràcticament a Catalunya o al País Basc".

RECORDA A ARAGONÈS L'"OBLIGACIÓ DE RETROBAMENT"

I sobre la postura del seu homòleg català, Pere Aragonès, que els indults són insuficients, ha posat l'accent que "quan un és president ha d'entendre com és la societat catalana" perquè governa per a tots i no només per als qui li han votat. "L'obligació del retrobament també forma part de la seua agenda", ha subratllat, per a lamentar que "un país fracturat genera uns perjuís enormes a tots".

El president valencià ha insistit així que diàleg és entendre a l'altre i ha apel·lat a la voluntat d'"empatizar". "Volem viure junts i que ens sentim a gust en una Espanya plural i diversa, l'Espanya constitucional que parla de nacionalitats i regions, però cal fer-ho intentant tindre empatia i posar per damunt la convivència i la concòrdia de visions sectàries o de part", ha rematat.