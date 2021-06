Danna Paola, sobre las críticas por llevar el mismo 'look' que Belinda: "Usted también lo puede comprar si quiere"

Danna Paola ha hablado sobre la controversia que se levantó hace unos días por haber usado el mismo estilismo para una sesión de fotos que su compañera de profesión, Belinda.

Un hecho que a la actriz no le parece de vital importancia, y así lo ha dejado claro durante una charla con el programa mexicano, Ventaneando. "A mí me da mucha risa, yo digo ¡joder!, ¿cuál es el afán de querer competir?", ha explicado Danna.

También ha querido esclarecer que para ella no supone ningún problema y que, muchas veces, este tipo de coincidencias sientan peor en las redes sociales: "Al final también a veces los fandoms se ponen en contra. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, usted también lo puede comprar si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese día. Yo no lo hice para joder a nadie, yo ni lo sabía, imagínate (...). No hay exclusividades en las cosas, ¡por el amor de Dios!".

¿Quién copió a quién? Nueva controversia entre Belinda y Danna Paola pic.twitter.com/v2OqBuvQgu — EXA Victoria 94.5FM (@ExaVictoria) June 19, 2021

Con respecto a Belinda, también ha sido contundente en proclamar su admiración hacia ella y su trabajo, aunque esta le rechazase hacer una colaboración: "En algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que 'No' y dije '¡Ay, bueno!, perfecto'".

Finalmente también se ha pronunciado sobre algunos rumores con su discográfica a raíz de coincidir en vestuario con Belinda: "Yo soy quién maneja mi imagen con un gran equipo detrás".

"Cuando yo hice esas fotos yo no tenía ni idea de que alguien más lo había usado. Se supone que esto fue un error de diseñador, si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie es porque nadie se lo había puesto todavía", ha puntualizado la cantante.